تراند اليوم : لعبه العراق مباشر .. بث مباشر لعبة العراق والامارات بث مباشر لعبه العراق والامارات .. بث مباشر لعبه العراق مباشر HD

بث مباشر لعبة العراق والامارات بث مباشر لعبه العراق والامارات بث مباشر لعبه العراق مباشر ويواجه المنتخب العراقي نظيره المنتخب الإماراتي مساء يوم الخميس الموافق 24 مارس 2022، في الجولة الثامنة من تصفيات كأس العالم 2022 التي ستقام في قطر، ويأمل أسود الرافدين تحقيق النصر على المنتخب الإماراتي واسترداد هيبتهم بعد النتائج السلبية التي حققها المنتخب في الجولات الماضية، وفي المقابل سيعمل المنتخب الإماراتي جاهداً للخروج بأفضل النتائج وحصد الدرجة الكاملة.

وستنعقد مباراة العراق والإمارات على ملعب الملك فهد “درة الملاعب” بمدينة الرياض، حيث تقام المواجهة في المملكة العربية السعودية، وسيبذل لاعبي المنتخب العراقي جهودهم من أجل تحقيق الفوز وحصد الدرجة الكاملة بعد النتائج المتواضعة التي حققها أسود الرافدين حيث أصبح المنتخب بعيداً عن التواجد في كأس العالم 2022 الذي سيقام في قطر، بينما المنتخب الإماراتي سيقاتل من أجل تحسين موقفه وحصد الدرجة الكاملة حيث أنه يبتعد عن الصدارة بفارق 13 نقطة.

وكان المنتخب العراقي قد سقط في فخ التعادل أمام لبنان وانتهت المباراة بهدف مقابل هدف ليحصد نقطة واحدة فقط، وسجل المنتخب العراقي فوز ساحق جداً على زامبيا في اللقاء الودي الذي عقد مؤخراً وانتهت المباراة بثلاثة أهداف مقابل هدف، بينما المنتخب الإماراتي تعرض للهزيمة على يد المنتخب الإيراني بهدف دون مقابل.

وسيتم نقل مباراة العراق والإمارات على قناة أبو ظبي سبورت، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً حسب توقيت فلسطين وجمهورية مصر العربية والسودان وليبيا، وفي تمام الساعة الثامنة مساءً حسب توقيت المملكة العربية السعودية والعراق وقطر والكويت.