تراند اليوم : لعبة العراق مباشر .. لعبة العراق والامارات بث مباشر لعبة العراق والامارات بث مباشر منتخب العراق والامارات لعبة منتخب العراق مباشر

لعبة العراق والامارات بث مباشر لعبة العراق والامارات بث مباشر منتخب العراق والامارات لعبة منتخب العراق مباشر منتخب العراق عندما يلاقي نظيره الإماراتي مساء اليوم، ففي 8 مباريات لعبها لم تشهد أي انتصار وقد تعرض للخسارة في 3 مواجهات أمام إيران ذهابا بثلاثية نظيفة وبهدف في الإياب، وتعرض للهزية من كوريا الجنوبية بنتيجة 3-0، وتعادل بدون أهداف أمام كوريا الجنوبية وأمام لبنان، وبهدفين لمثلهما أمام الإمارات، كما تعادل بهدف في كل شبكة أمام سوريا.

يمتلك منتخب العراق فرصة مواتية وكبيرة للغاية في التأهل إلى الملحق الآسيوي المؤهل للمونديال، بامتلاكه 5 نقاط في المركز الخامس بالمجموعة الأولى، حيث هناك فارق 5 نقاط بينه وبين منتخب الإمارات صاحب المركز الثالث، فالأخير لديه فرصة مباشرة للتأهل إلى الملحق في حال حقق الانتصار اليوم على أسود الرافدين.

توقيت مباراة العراق والإمارات

وتبدأ مباراة العراق والإمارات اليوم في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الساعة الثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الساعة الخامسة مساء بتوقيت جرينتش، الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

الإمارات لديها فرصة ذهبية لاقتناص المركز الثالث والانتقال لخوض الملحق المؤهل لبطولة كأس العالم، فالفوز اليوم سيعني العبور بأمان وتتبقى خطوات بسيطة حيث يعد الأقرب لخطف البطاقة، بعد تأهل كل من إيران وكوريا الجنوبية بشكل رسمي إلى المونديال.

4 قنوات تنقل مباراة الإمارات والعراق

وتقوم 4 قنوات بنقل مباراة العراق والإمارات في تاسع مباريات المرحلة النهائية المؤهلة للمونديال، على الهواء مباشرة وهم بي إن سبورتس اتش دي 1 AFC وقناة عمان الرياضية اتش دي، وقناة الرابعة سبورت، وقناة أبو ظبي الرياضية آسيا 1.

منتخب العراق كان قد تفوق في مباراة ودية قبل عدة أيام خاضها من أجل الاستعداد لمباراتي الإمارات وسوريا في ختام مشواره بتصفيات آسيا المؤهلة لبطولة كأس العالم، بثلاثة أهداف مقابل هدف على منتخب زامبيا وتناوب على الأهلي كل من ضرغام إسماعيل وأحمد إبراهيم خلف وأيمن حسين.