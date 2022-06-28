تراند اليوم : السعودية مباشر .. مباراة السعودية مباشر بث مباشر مباراة المنتخب السعودي مباشر مباراة السعوديه والصين بث مباشر

مباراة السعودية مباشر بث مباشر مباراة المنتخب السعودي مباشر مباراة السعوديه والصين بث مباشر مباراة السعودية والصين اليوم الخميس الموافق 24 من شهر مارس 2022 وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة من تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022 ، والتي يبحث عنها عشاق ومحبي الفريق الاخضر في كافة انحاء العالم ، فهو فرصة جديدة من أجل تمكن الوصول الي نهائيات كأس العالم ، باعتباره الأقرب للتأهل ، فهو من أفضل المنتخبات العربية التي قدمت أداء مميز جدا.

قناة مفتوحة تنقل مباراة السعودية والصين اليوم

يدخل منتخب السعودية المباراة أمام الصين وهو يرغب في الخروج بالفوز ، خصوصا وان الاخضر متصدر جدول ترتيب المجموعة الثانية في تصفيات أسيا المؤهلة لكأس العالم في قطر 2022 ، حيث تمكن لاعبي الاخضر في الحصول علي 19 نقطة ، وذلك عن طريق الفوز في ست مباريات منذ بداية مشواره في تصفيات آسيا، بينما حسم التعادل مباراة وحيدة وخسر مثلها ، علي الجانب الاخر المنتخب المنافس وهو الصين صاحب المركز الاخير مكتفيا بخمس نقاط فقط ، ويرغب في تحسين مشوارة عن طريق الفوز علي السعودية اليوم ، خصوصا وانة يعلم قوة المنافس.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة السعودية والصين اليوم

تقام مباراة السعودية والصين اليوم في تمام الساعة الخامسة بتوقيت مصر ، والسادسة بتوقيت السعودية ، وتقوم قنوات Dubai Sports Asia 1 HD، بتعليق المعلق الرياضي الشهير أحمد العبيدلي، كما تنقل عبر Alkass Five HD، بتعليق خالد الحدي، وAbu Dhabi Sports Asia 1 بتعليق عامر عبد الله، وbeIN Sports AFC HD بتعليق عصام الشوالي، SSC7 HD بتعليق فهد العتيبي.