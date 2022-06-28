تراند اليوم : بث مباشر العراق .. بث مباشر مباراة العراق والامارات بث مباشر العراق والامارات مشاهدة مباراة العراق والامارات مباشر

بث مباشر العراق العراق الامارات بث مباشر مباراة العراق والامارات مباراة العراق والامارات مباشر بث مباشر العراق والامارات العراق والامارات مباشر البث المباشر لمباراة العراق ضد الإمارات لعبة iraq vs uae يستضيف المنتخب العراقي الأول لكرة القدم على ستاد الملك فهد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض في تمام الساعة السابعة مساء الليلة بتوقيت القاهرة والساعة الثامنة مساء الليلة بتوقيت مكة المكرمة منتخب الإمارات العربية المتحدة الأول لكرة القدم في إطار منافسات التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم المقبلة على أن تذاع المباراة علي قناة بي ان سبورت الرياضية مصحوبة بصوت المعلق الرياضي حسن العيدروس.

خاض المنتخب العراقي الأول لكرة القدم منافسات ثمانية مباريات حتى الآن في إطار التصفيات الحالية المؤهلة الى نهائيات كأس العالم المقبلة دون أن يتمكن من تحقيق الفوز في أي من المباريات التي خاضها حتى الان الا انه تمكن من إنهاء خمسة مباريات محسومة بالتعادل دون أن ينهزم سوى في ثلاث مباريات فقط ليتوقف رصيده بذلك عند خمس نقاط فقط محتلا المركز الخامس في ترتيب المجموعة الأولى من مجموعات تصفيات قارة آسيا المؤهلة الى كأس العالم المقبلة المقرر إقامتها نهاية العام الحالي.

أما منتخب الإمارات العربية المتحدة فقد خاض منافسات ثمانية مباريات أيضا حتى الان في منافسات الموسم الحالي من التصفيات وقد استطاع منتخب الإمارات العربية المتحدة تحقيق الفوز في مباراتين من المباريات الثماني التي خاضها حتى الآن فيما كان التعادل هو النتيجة الحاسمة لثلاث مباريات ليتوقف رصيده بذلك عند تسع نقاط حيث انهزم منتخب الإمارات العربية المتحدة في ثلاث مباريات أيضا ليحتل بذلك المركز الثالث في ترتيب المجموعة الأولى ويسعى للحاق بالملحق الآسيوي.