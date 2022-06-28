تراند اليوم : اشكال فوانيس رمضان الجديدة .. صور فوانيس رمضان 2022 وأحدث رمزيات فوانيس رمضان

اشكال فوانيس رمضان الجديدة ،ولأن شهر رمضان المُبارك خير شهور السنة، وأكثرها تميزاً عند المُسلمين نَستقبله ببهجة وفرحة غامرة وننشر رمزيت فوانيس رمضان، وصور استقبال رمضان، وتوبيكات وأغلفة شهر رمضان مكتوب عليها أجمل عبارات الترحيب، والأدعية المُستحبة والمُستجابة بإذن الله، نُشاركها مع أصدقاءنا أحبائنا على مواقع التواصل الإجتماعي فيس بوك وتويتر وإنستقرام، حيث يتوق المسلمون للدخول إلى أجواء رمضان الجميلة حيث الصلاة في المساجد، والإعتكاف في المساجد، ولمة العائلة على مائدتي الإفطار والسحور، وتناول حلويات رمضان الشهية واللذيذة، وغيرها من المظاهر والنفحات الإيمانية الجميلة.

















