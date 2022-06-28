تراند اليوم : العراق والامارات مباشر .. بث مباشر لعبة العراق والامارات لعبة العراق والامارات مباشر مشاهدة مباراة العراق اليوم بث مباشر

بث مباشر لعبة العراق والامارات لعبة العراق والامارات مباشر مشاهدة مباراة العراق اليوم بث مباشر مشاهدة مباراة العراق والامارات بث مباشر يلا شوت iraq vs uae في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022، يستضيف منتخب العراق مساء اليوم الخميس خصمه منتخب الامارات ضمن مواجهة الجولة التاسعه من دور المجموعات ، وسوف تقام اليوم المباراة على ارضية ملعب المدنية الدولي مستقبل عليه منتخب العراق المواجهة ، وسوف تبدا المباراة في تمام الساعة السابعه مساءا بتوقيت مصر.

منتخب العراق حاليا هو صاحب المركز الخامس في جدول ترتيب المجموعة برصيد 5 نقطة ، واخر مباراة لعبها منتخب العراق قبل مواجهة اليوم كانت من امام خصمه منتخب زامبيا في المواجهة الودية والتي حقق فيها منتخب العراق الانتصار بثلاث اهداف مقابل هدف وحيد ، وسوف يلعب اليوم مباراة رسمية في دور المجموعات من تصفيات اسيا المؤهلة لكاس العالم قطر 2022 ، والتي يامل ان يحقق فيها الفوز.

على الجانب الاخر في يدخل منتخب الامارات صاحب المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة برصيد 9 نقطة بعد ان لعب المنتخب 8 مباريات وحقق الانتصار في مباريتين ، واخر مباراة لعبها منتخب الامارات قبل مواجهة اليوم كانت من امام خصمه منتخب ايران والتي قد خسر فيها منتخب الامارات خارج ملعبه في الجولة الماضيه من دور المجموعات والتي انتهت بنتيجة هدف وحيد بدون رد.