تراند اليوم : العثور على أقدم تقويم في العالم في اسكتلندا

وكالات / مشرق نيوز

عثرت مجموعة من علماء الآثار على ما وصفوه بـ "أقدم تقويم قمري" في العالم بأحد الحقول في اسكتلندا.

وعثر العلماء خلال عمليات تنقيب في منطقة "وارن فيلد" بمحيط قلعة كارثيس في مقاطعة أبردينشاير الأسكتلندية على مجموعة من 12 حفرة تبدو وكأنها تحاكي مراحل القمر وتتابع الشهور القمرية.

ويعتقد فريق البحث، الذي يعمل تحت إشراف جامعة برمنغهام، أن هذا الأثر القديم أقامه مجتمع يعتمد على الصيد وجمع الثمار قبل نحو 10 آلاف عام.

ويعتبر هذا "التقويم" الذي يعود إلى العصر الحجري المتوسط أقدم بآلاف السنين من وسائل أثرية كانت تستخدم لحساب الوقت وجدت من قبل في العراق (بلاد ما بين النهرين قديما).

وتتوافق أماكن الحفر مع شروق الشمس في منتصف الشتاء مما يساعد الصيادين على متابعة تغير الفصول والأوقات.

ويقول فينس غافني، أستاذ علوم الآثار الطبيعية بجامعة برمنغهام والمسؤول عن البحث: "تشير الدلائل إلى أن مجتمعات الصيد وجمع الثمار في اسكتلندا كانت لديها حاجة إلى متابعة الوقت وأنه كانت لديهم القدرة على القيام بذلك."

وأشار إلى أن "هذا قد حدث قبل خمسة آلاف عام من أول تقويم رسمي معروف في الشرق الأدنى."

ويقول ريتشارد بيتس، الأستاذ بجامعة سانت أندروز التي شاركت في البحث، إن هذا الاكتشاف قدم "أثرا جديدا مثيرا" يرجع إلى فترة مبكرة من العصر الحجري المتوسط في اسكتلندا.

وقد تم اكتشاف "وارين فيلد" لأول مرة كمكان غير عادي لنمو المحاصيل عندما رصد من الجو.

وقال ديف كاولي، مدير مشاريع المسح الجوي بالهيئة الملكية للآثار القديمة والتاريخية في اسكتلندا: "نلتقط صورا للمناظر الطبيعية في اسكتلندا منذ 40 عاما، ونسجل آلاف المواقع الأثرية التي لم تكن لتكتشف من على الأرض."

وأضاف: "تبرز منطقة وارين فيلد كموقع متميز، ومن المهم أن نعتقد أن عمليات المسح الجوي التي نقوم بها ربما ساعدت في العثور على المكان الذي تم فيه اختراع الوقت نفسه."