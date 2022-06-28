تراند اليوم : عجوز يذهب إلى زفافه بسيارة.. جنازة

لندن / مشرق نيوز

استخدم رجل بريطاني سيارة جنازة لنقله إلى كنيسة في بلدة بيكلي بمقاطعة ديفون، لعقد قرانه على إمرأة كان خطبها قبل 21 عاماً.

أصدقاء كولين مور، البالغ من العمر 86 عاماً، استأجروا سيارة الجنازة على سبيل المزاح لأنه ترك وخطيبته مارغريت بيفان (81 عاماً) الزواج إلى وقت متأخر جداً في حياتهما.

كولين كان تقدم لخطبة مارغريت عام 1992 بعد فترة وجيزة من تعرفها عليها، واقترح عليها لاحقاً تحديد موعد لزفافهما بعد طلاقه.

وقال العريس إنه "أراد الزواج من مارغريت منذ بداية علاقته معها لكنها طلبت التريث، وتمكن من إقناعها بأن الوقت صار مناسباً الآن للزواج لأنهما لن يعيشاً حتى سن 120 عاماً".

وأضاف كولين أنه "تمكن من وضع خاتم آخر في اليد اليسرى لمارغريت، بعد أن كان وضع خاتم الخطبة في يدها اليمنى قبل 21 عاماً".

ورفض العريس وعروسه الذهاب في شهر عسل، وطلبا من المدعوين لحفل زفافهما التبرع بالمال لصالح جمعية خيرية لمكافحة السرطان بدلاً من شراء الهدايا لهما.