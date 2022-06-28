تراند اليوم : "أوميجا 3" تزيد الإصابة بسرطان البروستاتا

لندن/ مشرق نيوز/

كشفت دراسة بريطانية حديثة، أن أحماض أوميغا قد ترفع احتمالات إصابة الرجال بسرطان البروستاتا، بحسب شبكة "سي أن أن" الإخبارية.

وقالت الدراسة، إن الرجال الذين ترتفع في دمهم نسبة أحماض أوميغا 3، يكونون أكثر عرضة للإصابة بسرطان البروستاتا بنسبة 43%.

ويرى العلماء أن أوميغا 3 في حد ذاته ليس مؤذيا، بل ربما الأحماض الدهنية التي لها تأثير أكثر تعقيدا مما كان يعتقد في السابق، وفسروا بأنها قد تتحول لمركبات تؤذي الحمض النووي DNA في الخلايا، وخلق أرضية خصبة للأورام السرطانية.

الرياضة تقلل مخاطر سرطان البروستاتا ويشار إلى أن " أوميغا 3" موجودة في الأسماك الدهنية كالسلمون، وتباع أقراص زيت السمك كمكملات غذائية، وقد خضعت لدراسات واسعة بينت أن لها فوائد صحية عندما تؤكل كجزء من حمية متوازنة، في الحماية من أمراض القلب، وحتى "الزهايمر".