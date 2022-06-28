تراند اليوم : سرقة منظمة لحديقة حيوان أسترالية في 7 دقائق!

سيدنىمشرق نيوز

سجلت حديقة حيوانات في أستراليا سرقة 20 حيواناً من الزواحف، من بينها صغير تمساح، يتخوف المسؤولون عن الحديقة من أن تباع في السوق السوداء.

ومعظم هذه الزواحف من الأفاعي والسحالي، وقد سرقت من الأماكن الموضوعة فيها في حديقة "أستراليان ربتايل" في شمال سيدني، في عملية نفذت ليل (الأحد)، بحسب ما قالت كبيرة المدربين ليز فيلا.

واضافت "لقد كسروا الحواجز والأبواب، وكان هدفهم واضحاً وهو سرقة هذه الحيوانات، كانوا يعرفون ماذا يريدون"، موضحة أن عملية السرقة لم تستغرق أكثر من سبع دقائق.

وبحسب المسؤولة، فإن دوافع السرقة لم تتضح بعد، لكن هذا النوع من السرقات عموماً يرتكبه "شباب يريدون الاحتفاظ بالحيوان لديهم أو التباهي به أمام أصدقائهم".

لكنها تتخوف من أن تباع هذه الحيوانات في السوق السوداء، مشيرة إلى أن قيمة كل الزواحف المسروقة لا تتعدى العشرة الآف دولار.

وأكد العاملون في الحديقة أن الحيوانات المسروقة لا تشكل خطراً، لكنها قد لا تتمكن من الحياة خارج الحديقة.