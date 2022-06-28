تراند اليوم : أوقف سيارة ليخالفها... فساعد في ولادة امرأة بداخلها

أميركامشرق نيوز

اعتقد شرطي أنه يقوم بواجبه المعتاد عندما أوقف سيارة مسرعة تخطت الإشارة الحمراء في ولاية ميشيغان الأميركية، غير أنه انتهى به المطاف بالمساعدة في توليد امرأة فيها.

ونقل موقع «ديترويت فري برس» الأميركي عن نائب شريف مقاطعة واين الرقيب براين غلاتفلتر، أنه رصد سيارة تجتاز إشارات حمراء عدة في منطقة وستلاند، وسرعان ما اكتشف أن إحدى راكباتها بدأت مرحلة المخاض.

وأضاف غلاتفلتر أنه اتصل بخدمة الطوارئ، قبل أن يحضر حقيبة الإسعافات الأولية وقفازات له ولسائق السيارة (والد الطفل)، وقال: « سنولد هذا الطفل هنا»، مضيفاً: «كنت أحاول أن أوقظه من صدمته فحسب».

ولفت إلى أن الطبيعة أخذت مجراها، وولد الطفل قبل وصول المسعفين الطبيين، مؤكداً أنه شعر وكأنه في غرفة الولادة يشهد على ولادة طفله الخاص.

وختم بالقول إن «الأم قامت بكل شيء»، معتبراً أنه كان مرشدها فحسب. وأكّدت مصادر في الشرطة أنهما في المستشفى وبصحة جيدة.