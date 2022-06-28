تراند اليوم : علماء يكوّنون أوعية دموية عند الفئران

واشنطن / مشرق نيوز

نجح علماء أميركيون في تكوين أوعية دموية لفئران عبر استخدام خلايا جذعية بشرية، ما قد يؤدي إلى تقدّم في علاج أمراض القلب والشرايين.

الباحثون في مستشفى "ماساتشوستس" استخدموا ما يعرف بالخلايا الجذعية المـستحثة متعددة القدرات (iPSCs) من أشخاص سليمين وآخرين يعانون من النوع الأول من السكري، في تكوين أوعية دموية تحت الغشاء الخارجي للدماغ أو جلد الفئران.

وقال الباحث المسؤول عن الدراسة راكيش جاين إن "اكتشاف طرق لإعادة خلايا ناضجة إلى حالة تشبه الجذعية يمكنها أن تتمايز إلى أنواع مختلفة من الأنسجة، فتح آفاقا هائلة في مجال الطب التجديدي الذي يعتمد على الخلايا، لكن التحدي المتمثل بتكوين خلايا عاملة من الخلايا الجذعية المـستحثة متعددة القدرات لا يزال موجوداً".

وأشار إلى أن الفريق طوّر طريقة فعّالة في تكوين سلائف الأوعية الدموية من الخلايا الجذعية البشرية المـستحثة متعددة القدرات، واستخدامها في خلق شبكة من الأوعية الدموية المصممة في فئران حيّة.

وقال الباحثون إن إمكانية تطبيق هذه الطريقة واسعة، بدءاً من إصلاح الأوعية التالفة التي تمد القلب أو الدماغ، وصولاً إلى منع الحاجة إلى بتر الأطراف نتيجة مضاعفات السكري.