تراند اليوم : زيارة برج إيفل أصبحت ممكنة عبر «الإنترنت»

باريسمشرق نيوز

افتتح القائمون على برج إيفل و«غوغل فرنسا» امس الثلاثاء ثلاثة معارض رقمية «غير مسبوقة» تتيح للزائر الغوص افتراضياً في البناء الباريسي الأكثر شهرة ورؤيته من كل الزاويا من خلال كبسة زر على الإنترنت.

وبات بإمكان سكان العالم أجمع أن يطلعوا عبر شبكة الإنترنت على خمسين صورة ومخططاً ونقشاً خاصاً ببرج إيفل.

وجاء في بيان مشترك أن المعارض الافتراضية التي أنشأتها فرق «غوغل» بالتعاون مع شركة استثمار برج إيفل والتي تضم صوراً عالية الدقة تتيح لمستخدم الإنترنت التعرف إلى فكرة البرج وبنائه وتدشينه وزائريه الأوائل.

ونشر على الإنترنت أيضاً وللمرة الأولى تسجيل بصوت باني البرج، غوستاف إيفل، بهدف السماح لمستخدم الإنترنت بالغوص بشكل تام في عالم البرج. وطورت فرق «ستريت فيو» التابعة لـ«غوغل» صور البرج البانورامية وزيارته الافتراضية من خلال تكنولوجيا تسمح للمستخدم بمشاهدة شارع مثلاً بزاوية 360 درجة، وهي التكنولوجيا نفسها التي استخدمت في خدمتي الخرائط «غوغل مابس» و«غوغل ايرث».

وتسمح هذه التكنولوجيا للمستخدم باكتشاف قمة البرج وطابقه الثاني وبمقارنة الأرشيفات القديمة بالأرشيفات الحالية بسهولة.

وعقدت «غوغل» من خلال معهدها الثقافي الذي أطلقته عام 2011 مئات الشراكات مع متاحف ومؤسسات ثقافية بغية السماح لمستخدمي الإنترنت بالنفاذ إلى تحف فنية ومعالم ومواقع تابعة للتراث العالمي.