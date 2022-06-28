تراند اليوم : ذبابة تصيب 350 شخصاً بمرض غريب في لبنان

بيروت / مشرق نيوز/

تزايدت أعداد المصابين بمرض "حبة حلب" بين اللاجئين السوريين من عمر 3 أعوام حتى السبعين عاما في الآونة الأخيرة، حيث تجاوز عددهم الـ350 إصابة.

وبحسب تقرير نشره موقع "العربية"، فإن العائلات السورية غير قادرة على تأمين كلفة العلاج لهذا المرض الذي يعتبر جديدا على الأطباء في لبنان.

شروق السورية ابنة العشر سنوات حملت معها حين النزوح إلى لبنان ما هو أكثر من وجع الابتعاد عن الوطن، وصلت مع أهلها إلى لبنان ووجهها مغطى بشبه تشوهات بسبب الليشمانيا، أو ما يعرف بالعامية بـ"حبة حلب"، وهو داء جلدي منتشر في حلب وإدلب يصيب الكلاب والقطط والقوارض البرية، وينتقل عبر أنثى ذباب الرمل Sand fly وهي حشرة صغيرة الحجم تشبه البرغشة موجودة في لبنان وتعرف باسم الـ"سكيت".

ومع شروق تم تسجيل 350 إصابة بالليشمانيا حتى الآن، جميعهم من اللاجئين السوريين، معظمهم حمل معه المرض من سورية، أما الآخرون فأصيبوا به في لبنان.