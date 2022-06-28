تراند اليوم : اكتشاف أصغر قمر في النظام الشمسي

وكالاتمشرق نيوز

أعلنت وكالة الفضاء الدولية (ناسا) اكتشاف قمر جديد يدور حول كوكب نيبتون باستخدام تليسكوب هابل عالي الدقة.

والقمر هو الأصغر ضمن 14 قمرا آخرين يدورون حول الكوكب الضخم في المجموعة الشمسية لكوكب الأرض حيث لا يتعدى وزنه 20 كجم.

ويتم القمر دورته الكاملة حول نيبتون، الذي يشار اليه باسم الكوكب الأزرق، كل 23 ساعة.

ويعود الفضل في هذا الكشف إلى عالم الفضاء الأمريكي مارك شوالتر الذي لاحظ نقطة بالغة الصغر أثناء دراسته لمكونات الحلقات المحيطة بالكوكب الذي يعد رابع أكبر الكواكب الثمانية في نظامنا الشمسي.

وقالت وكالة (ناسا) إن القمر أكثر خفوتا بمقدار 100 مليون مرة من أصغر النجوم التي يمكن رؤيتها بالعين المجردة.

ونظرا لصغر حجم القمر المتناهي، لم تتمكن سفينة الفضاء (فوياجيه)، التي انطلقت عام 1989 لاستكشاف الأقمار والحلقات المحيطة بنيبتون، من ملاحظته.

وأوضح "تدور الأقمار والأقواس حول هذا الكوكب بسرعة كبيرة لذا فقد تحتم علينا ابتكار طريقة لاستكشاف تفاصيل النظام على هذا الكوكب".

وذكر المكتشف الأمريكي أن أحد وسائل الاكتشاف اعتمدت على تتبع حركة بقعة بيضاء كانت تظهر مجددا في نحو 150 صورة تم التقاطها لهذا الكوكب باستخدام التلسكوب هابل بين عامي 2004 و 2009.