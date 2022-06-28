تراند اليوم : الأطباء ينصحون بشرب القهوة أو الشاي بعد الإفطار

واشنطن / مشرق نيوز

لا تخلو القهوة والشاي من الفوائد الغذائية لكن يجب تناولها باعتدال، فالقهوة تنشط الدورة الدموية، كما أنها تحتوي على مواد مضادة للأكسدة تعمل كمضاد للسرطان، بحسب موقع العربية.

وبشكل عام لا تحتوي على الكثير من السعرات الحرارية، فالقهوة الأميركية تحتوي على 30 سعرة، والقهوة العربي 15 سعرة، والتركية 20 سعرة، أما الكابتشينو فهو الأعلى باحتوائه على 100 سعرة حرارية.

ويعمل الشاي بدوره على تنظيم ضغط الدم ويخفض مستوى الكوليسترول الضار، ولا يحتوي على أية سعرات حرارية تقريبا إذا لم يضف إليه السكر.

ويوصي الأطباء بشرب فنجان واحد من القهوة أو الشاي بعد ساعتين من تناول وجبة إفطار متوازنة.

كما ينصح بتجنب تناول كميات كبيرة من المشروبات التي تحتوي على الكافيين وقت السحور، حيث يؤدي شرب الشاي أو القهوة إلى فقدان المعادن والأملاح، وبالتالي الشعور بالعطش ويفضل استبدال الشاي الأسود بالأخضر كونه أكثر فائدة.