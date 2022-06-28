تراند اليوم : لوزان السويسرية تقيم سلسلة معارض مثيرة فى متاحفها

لوزان السويسرية تقيم سلسلة معارض مثيرة فى متاحفها

لوزان /الخليج 365

تعتزم مدينة لوزان اقامة سلسلة معارض مثيرة في متاحفها الشهيرة خلال العام الحالي في اطار نشاطها الصيفي لجذب مزيد من السائحين وتشمل هذه المعارض عدد كبير من القطاعات اضافة الى انشطة خاصة بالاطفال تتيح لهم معرفة اكبر بالتاريخ القديم.

وقال مجلس المدينة ان هذه المتاحف تشمل متحف الكانتونات للجيولوجيا ومتحف المنتدى للعمارة والتصوير المعماري ومتحف للتصميم المعماري ومتحف الإليزيه ومعارض اخرى تناقش الرؤية الانسانية للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية على مر التاريخ وتقديم هايتي كمثال في هذا الصدد.

واشار المجلس الى انه هناك معارض لا ينبغي تفويتها مثل معرض الديناصورات المجسمة في الكمبيوتر من أصغر إلى أكبر الاجهزة الى جانب معرض فنانين كبار امثال ميرو والذي يركز على السنوات 30 الاخيرة التي قضاها في جزيرة مايوركا.

وذكر البيان انه سيكون هناك ايضا معارض خاصة بالاطفال والتي تتيح لهم الحصول على معرفة اكبر بالتاريخ بطريقة مسلية كان يطلب منهم العثور على قطع قديمة مدفونة في الرمل داخل المعرض ثم محاولة الحصول على المعلومات المتعلقة بها لمعرفة من اين جاءت والى اي عصر تعود.

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