تراند اليوم : حب من.. العضة الأولى

لندن/ مشرق نيوز

يتشارك حبيبان بريطانيان عادة استثنائية، وهي شرب دماء بعضهما، وهما يؤكدان انهما وقعا في حب بعضهما منذ "العضة" الأولى.

وأفادت صحيفة "صن" البريطانية بان ليا بينينغهوف وأرو درافن من مدينة هافرفيل البريطانية يزعمان انهما من مصاصي الدماء، وهما يشربان من دماء بعضهما حوالي 4 مرات أسبوعياً.

وأشارت إلى ان الاثنين على علاقة منذ شباط/فبراير الماضي، وقد تعرفا على بعضهما عبر موقع إلكتروني للتعارف، لكنه متعلقان ببعضهما بشكل لا يوصف.

وتصر بينينغهوف (20 سنة) على انها وقعت في حب درافن (38 سنة)، وهو عاطل عن العمل ولديه 5 أولاد، من "العضة الأولى".

وقالت "ما أن التقينا عرفت ان أرو هو الشخص المناسب لي، وعندما قال لي انه مصاص دماء شعرت بالحماسة ولم أعلم ان مصاصي الدماء موجودون فعلاً وإنما لطالما رغبت في ذلك".

وذكرت "صن" ان درافن عرف حبيبته على تقاليد مصاصي الدماء وحولها إلى واحدة منهم في طقس خاص بعد 3 أسابيع فقط من تعارفهما.

وذكرت بينينغهوف انها احبت التجربة وهي مدمنة الآن على الدم وتشرب منه 4 مرات أسبوعياً، مشيرة إلى انها تشعر بضعف شديد إذا لم تفعل ذلك.