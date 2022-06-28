تراند اليوم : السعودية تحث المسنين على تجنب الحج بسبب المخاوف من فيروس كورونا

الرياض / وكالات / مشرق نيوز

حثت السعودية اليوم، السبت، كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة على تجنب أداء الحج هذه السنة فى إطار الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، الذى أدى إلى وفاة 38 شخصًا فى المملكة.

وأصدرت وزارة الصحة السعودية مجموعة شروط واجب توفرها فى القادمين للعمرة والحج لهذه السنة، وذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية الخاصة بمرض متلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرز) التى يسببها فيروس الكورونا الجديد.

وتضمنت هذه الشروط "التوصية بتأجيل أداء مناسك العمرة والحج لهذا العام لكبار السن والمصابين بالأمراض المزمنة كمرضى القلب والكلى والجهاز التنفسى والسكرى، وكذلك مرضى نقص المناعة الخلقية والمكتسبة، إضافة إلى المصابين بأمراض الأورام، وكذلك الحوامل والأطفال".

كما تضمنت "مجموعة من النصائح والإرشادات الصحية التوعوية للمواطنين والمقيمين والمعتمرين والحجاج".

ولم تحدد الوزارة أى عمر ولم يتضح أيضًا ما إذا كانت التوصية تعنى أنه لن يتم إصدار تأشيرات دخول إلى تلك الفئة من الحجاج.

ومعظم الإصابات بهذا الفيروس القريب من السارس قد سجلت فى السعودية، وخصوصًا فى منطقة الإحساء.. كما سجلت حالات أخرى فى الأردن وتونس والإمارات العربية المتحدة وألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا.

وقبل عشرة أعوام، تسبب فيروس سارس، الذى انطلق من الصين، بوفاة أكثر من 800 شخص وأثار القلق فى العالم.

ولكن الفيروس الجديد مختلف عن سارس، وخصوصًا لأنه يؤدى بسرعة إلى إصابة المريض بالفشل الكلوى.