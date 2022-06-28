تراند اليوم : امساكية شهر رمضان 2018 /1439

امساكية شهر رمضان 2018 /1439 ،ويحل شهر رمضان في العالم العربي في أجواء روحية يطبعها الفرح والابتهاج حيث تعلق امساكية رمضان على الابواب وفي المساجد تُرفع الفوانيس على البيوت والمحلات التجارية طيلة أيام الشهر الكريم، كما ترتدي الشوارع حلة جديدة، فتُزَيَّنُ بالشرائط الملونة والمصابيح الكهربائية.

وعلى الصعيد الروحي، تكتظ المساجد بالمصلين خاصة في التراويح، وتُنَظم السهرات الدينية في الفضاءات والساحات العمومية.

ويتميز رمضان في الريف المصري بمرافقة الأطفال للمسحراتي ليلا حاملين المصابيح والمشاعل ومرددين الأناشيد الدينية الشعبية لإيقاظ النائمين للسحور.

وتشتهر مائدة الإفطار في مصر بأطباق أصيلة أبرزها طبق “الخشاف” وهو خليطٌ من التمر والتين والفواكه، وطبق “الملوخية” بالأرانب، و “ورق العنب المحشي”، و “صينية البطاطس بالفراخ”، و شوربة “لسان العصفور”…