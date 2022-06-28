تراند اليوم : ارطغرل 117 : موقع النور ارطغرل 117 قيامة ارطغرل الموسم الرابع الحلقة 117 مترجم : نويان يكتشف حقيقة أريس ويقتل كبير المحاربين بامسي

تبدأ أحداث مسلسل قيامة ارطغرل الحلقة 117 بوداع قبيلة الكايي للسلطانة حليمة ، وسط حالة من الصدمة التي تصيب ارطغرل ،وذهول كبير من أفراد القبيلة ، وتخرج جنازة كبيرة لزوجة ارطغرل حليمة ويتم دفنها.

ويعلم نويان المغولي بخبر وفاة زوجة ارطغرل فيخبر الفارسة التي أحدثت مشكلة بالسوق بأن هذه فرصتها للتقرب من ارطغرل في ظل حزنه الشديد.

يراقب نويان المغولي اريس ويكتشف بانه يتبع في الوقت الحالي لأرطغرل فيخبر حاكم بيلاجيك بذلك ، تمهيداً لمعاقبته كمرتد.

نويان يبدأ معركته مع ارطغرل من خلال استهداف كبير المحاربين بامسي ألب وينصب له كميناً محكماً ويقتله.