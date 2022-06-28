تراند اليوم : من هي السعودية التي عينت رئيسا تنفيذيا للأمن السيبراني؟

أعلن المستشار في الديوان الملكي، رئيس الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز سعود القحطاني، تعيين نوف بنت عبدالله الراكان رئيساً تنفيذياً للاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز.



نوف الراكان، بدأت حياتها العملية في وقت مبكر، وأنهت دراستها من جامعة جورج #واشنطن، كما حققت الزمالة في إدارة المشاريع، وهي خريجة برنامج وندسور للقيادات الدولية الشابة في #بريطانيا.



وتمتلك الراكان خبرة تزيد عن 15 عاماً في إدارة المشاريع وقطاع الأعمال في #السعودية، وعملت في العديد من الأنشطة التابعة للغرفة التجارية بالرياض، وشاركت في مجالات متنوعة في عمل المرأة التطوعي.



وتعد الراكان أصغر سيدة ترأس إدارة في القطاع المصرفي، وعملت لفترة قصيرة في مكتب الأمم المتحدة بـ #الرياض، خصوصاً فيما يخص تنمية المجتمعات، كما تفرغت الراكان في الفترة الماضية للعمل الحر عبر مؤسسة خاصة، تهتم بالخدمات والتعليم والتدريب، إضافة لعضويتها في عدة لجان ومجالس أعمال في الغرف السعودية.



وتشغل الراكان مقعد السعودية في لجنة تطوير عمل المرأة العربية، ممثلة بقطاع الأعمال بالمملكة في منظمة العمل العربي، إضافة لعملها الخاص.



في حين عملت الراكان عضواً في مجلس إدارة والأمين العام للجنة التنمية المجتمعية بإمارة الرياض، وشاركت في العديد من الوفود الرسمية التجارية في شرق آسيا وبعض الدول.



وكرمت الركان في العديد من المناسبات الاجتماعية عن أعمالها التطوعية، خصوصاً فيما يخص مجال الأطفال المعاقين، حيث حققت جائزة المرأة في إسهاماتها في دعم قضايا المرأة والطفل، بالإضافة لتكريم غرفة الرياض في 2017 لدورها المتميز والفاعل في تطوير وضع المرأة في قطاع الأعمال.