تراند اليوم : طريقة إعداد الفلافل بالحمص في المنزل .... شاهد بالصور خطوات التحضير

فلسطين - الخليج 365

الفلافل هو عبارة عن أقراص من خلطة خاصة من الحمص والبقدونس والمزيد من المكونات لهذه الخلطة يتم عملها على شكل أقراص يتم قليها بالزيت لينتج لنا أقراص الفلافل اللذيذة في المنزل، كتلك التي يقوم بعملها أفضل مطاعم العالم، ولكن الفلافل له أسماء متعددة في الدول العربية مثل الطعمية ولكنهم قد يستبدلوا الفول بدل الحمص وغير هذا الاسم في دول متعددة.

يبدأ الفلافل سر تحضيره بدقة المقادير وإتمام صنع خلطته على أكمل وجه لينتج لنا بشكل جيد وشهي وبطعم لذيذ يعجب كل مذاق، وهذا ما نسعى إليه من خلال طرحنا لهذا الموضوع الجديد في موقعنا مجلة الشامل لكي يتسنى لكل سيدة عمل أقراص الفلافل اللذيذة في منزلها.

المقادير المطلوبة لخلطة الفلافل

مقدار نصف كيلو من حبوب الحمص الجيدة. بهار الفلافل الموجود في كافة المحلات والماركت، أو استبداله بوضع معلقة صغيرة من الكمون ومعلقة صغيرة من بهار مشهيات الطعام ومعلقة صغيرة من الجرادة المطحونة. عدد ملعقة واحدة كبيرة من السمسم، ويمكن التخلي عنه، ولكنه يضيف نكهة طيبة في المذاق. ملعقة صغيرة من الملح. ضمة متوسطة الحجم من البقدونس الجديد وغير الذابل. عدد ملعقة كبيرة واحدة من كربونات الصوديوم، ويسميها البعض كربون الفلافل. عدد بصلة واحدة متوسطة الحجم، وهنالك من لا يرغب بإضافتها ولكنه ممتازة في إضافتها. هناك من يقوم بإضافة الشطة أو يفرم الفلفل الأخضر معها أو الفلفل الأحمر في حال كان يحبها حارقة ولكنها غير مناسبة لوجود الأطفال ولن نذكرها في الخطوات ولكن من يرغبها فهي مذكورة هنا فقط، ويمكن اضافتها في طبق جانبي مع التقديم لمن يرغم بالطعم الحراق.

خطوات التحضير لخلطة الفلافل

هذه الخلطة التي تعتمد عليها السوريين والسعوديين وفي فلسطين والكثير من الدول العربية، ولكن مع اختلاف بسيط في خطوات التحضير أو إزالة مكون من مكوناته، ولكن الطعم النهائي وطريقة الخلطة مشابهة تقريبا ولكننا قمنا بجمع الخلطة الكاملة الوصف لعمل أطيب طعم ونكهة لذيذة تعجب كل من يتذوقها، وإليكم الخطوات بالتفصيل:

نقوم بوضع الحمص في إناء عميق ونضع فوقه الماء، ونتركه منقوعا به لمدة يوم كامل، للحصول على خشونة بسيطة في الخلطة ومن يرغب النعومة أكثر فهي في الخطوة التالية . هنالك من يستبدل الخطوة السابقة بنقع الحمص بالماء الدافئ واستبداله في كل 6 ساعات بماء دافئ آخر لكي ينتج له منقوع الحمص، ولكنه يحتاج لاستبدال الماء لأكثر من 4 مرات بالماء الدافئ الذي ينتج نعومة في فرم الحمص. قم بتقشير البصلة وتقطيعها لأجزاء صغيرة، وعليك كذلك غسل البقدونس والتخلص من الجزء السميك من العروق السفلية له، مع إبقاء العروق القريبة من الأوراق، أي من منتصف الضمة قم بقصه ورمي الجزء السفلي وإبقاء العلوي بعد غسله.

نقوم بوضع الحمص في ماكنة الفرم سواء اليدوية أو الكهربية، ونقوم بتكرار عملية فرمه ليصبح ناعما ولكنه يبقى على شكل حبيبات صغيرة.

نفرم أيضا في الماكينة البقدونس والبصل المقطع ونضيفه للحمص المطحون. نضيف المكونات من الحمص المفروم والبقدونس والبصل وبهار الفلافل وكذلك الملح وكربونات الصوديوم والسمسم إن رغبت بإضافته للمكونات، ثم نعمل على خلطها جيدا لعدة مرات ليتم خلطها جيدا. نترك الخلطة لمدة تتراوح من 20 إلى 30 دقيقة لكي يأخذ كربونات الصوديوم أو كربون الفلافل مفعوله، وهكذا تكون الخلطة جاهزة بجميع مقاديرها وجاهزة للقلي.

خطوات قلي الفلافل

قلي الفلافل أمر يحتاج للتعود والدقة، فإن كنت تستخدم القالب المستدير بأي حجم من الأحجام فعليك الانتباه في عملية القلي لأن الزيت قد يتناثر في أي وقت ترمي به الأقراص بالزيت الساخن جدا حتى لا تؤذي نفسك، فكن على حذر، واتبع الخطوات التالية:

نقوم بإحضار مقلاة عميقة قليلا ووضع بها زيت القلي المتوفر لدينا سواء زيت الذرة أو عباد الشمس، ونضعه بطبقة سميكة في المقلاة يصل سمكها ل 3 سم، ويمكن اختيار مقلاة صغيرة وعميقة لعدم الإسراف بزيت القلي. نقوم بإشعال الغاز المتوسط تحت المقلاة التي تحوي الزيت، وانتظار أن يسخن جيدا. نقوم بإحضار كوب به ماء ووضع قالب شكل أقراص الفلافل في هذا الماء قبل بدء استخدامه، ويمكن استخدام معلقة مسطحة أو معلقة عادية للأخذ من خلطة الفلافل وإضافتها للقالب لتشكيله. نبدأ بالقرص الأول عبر سحب يد القالب للأسفل ثم نقل الفلافل بالملعقة المتوفرة من خلطة الفلافل للقالب وتشكيل الشكل الخارجي للقرص بحواف الملعقة حتى يبدو مناسبا، ثم نقوم بوضع القالب فوق المقلاة وإرجاع يد القالب للأعلى كي يقذف القرص بالزيت وانتبه هنا من تناثر الزيت الحار. نقوم بتكرار العملية حتى تمتلئ المقلاة بالأقراص ثم نخفض الغاز من أسفلها قليلا حتى ينضج الأقراص من الداخل أيضا كما من الخارج. نقوم بقلب الأقراص التي احمرت جوانبها بلون بني بعد رؤية كل واحد منها بالترتيب لأنها لم توضع في وقت واحد، وبالتالي ستحمر قرصا تلوى الأخرى. بعد قلب الأقراص بدقيقة واحدة والتأكد من أن الوجه الآخر قد احمر أيضا نقوم بإزالتها من المقلاة ووضعها في مصفاة الزيت الشبكية المعدنية التي يوجد بأسفلها إناء معدني لجمع الزيت لكي يتم إعادته للمقلاة والتخلص من الزيت الزائد في الأقراص الساخنة. نقوم بإزالة الأقراص من المصفاة بعد دقيقتين ووضعها في طبق التقديم لتكون قد جفت من الزيت الزائد وفي نفس الوقت فقدت جزء من حرارتها الساخنة جدا فور خروجها من الزيت وتصبح جاهزة للأكل وهي بسخونة متوسطة مع العلم أن داخلها قد يكون ساخن جدا لكي تنتبهوا للأطفال عند تناولها معكم.

هكذا تكوني سيدتي قد حصلتِ على أقراص شهية من الفلافل المنزلي بطريقة إعداد وتحضير وقلي كاملة في البيت وتكوني مطمئنة لكل المكونات التي قمتي بإضافتها أنها نظيفة ومناسبة لتناولها لكي ولعائلتك إن كنتي لا تثقي بالبائعين، وستجدي أنها ألذ منهم لأنكي تستخدمي زيت القلي الجديد بخلاف من يقلي بالزيت من الصباح للمساء من البائعين لكي يجني الربح بنسبة أكبر، ويمكن استخدام زيت القلي في منزلك لعدد 8 مرات للقلي فقط ثم يسكب بعد أن يبرد في زجاجة وتلقيه في القمامة.

وقدمي مع طبق الفلافل هذا بعضا من الطماطم المقطعة والخيار المقطع مع الخبز الدافئ وكأسا من الشاي لتستمتعي أنتي وعائلتك بالمذاق الشهي والرائع، ونتمنى أن ينال إعجابكم ودمتم بخير.