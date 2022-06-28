تراند اليوم : فلكياً .. الخميس أول أيام رمضان الا هذه الدولة تصوم الأربعاء

وكالات / الخليج 365

من المرجح أن يكون الخميس 17 مايو هو الأول من شهر رمضان للعام الحالي في 99٪ من الدول العربية والإسلامية، بحسب خبراء الفلك.

لكن تركيا ستكون الدولة الوحيدة تقريبا التي تصوم يوم الأربعاء 16 مايو، بدون أن تعلن ذلك، بحسب التقويم الفلكي لدولة تركيا، الذي يعتبر المرجع الرسمي لجميع مواسم رمضان والأعياد، ويمتد لعشرات السنوات.

وأعلنت الجمعية الفلكية السورية أن يوم الخميس هو أول أيام شهر رمضان للعام 2018، مشيرة إلى أنها استندت في تحديدها لهذا التاريخ على حسابات فلكية قامت بها.

وقالت في بيان، اليوم الاثنين، إن هلال شهر رمضان يولد يوم الثلاثاء 15-5-2018 في الساعة الثالثة إلا عشر دقائق ظهرا، فيما تغرب الشمس يوم الثلاثاء عند الساعة 19:27، بينما يغرب القمر الساعة 19:25 أي أن القمر يغرب قبل الشمس بنحو دقيقتين.

وأشارت الجمعية إلى أن الشمس تغرب يوم الأربعاء عند الساعة 19:28 بينما يغرب القمر الساعة 20:32 أي أن القمر يغرب بعد الشمس بنحو 64 دقيقة.

كذلك، أعلنت اللجنة الرئيسية لاستطلاع الأهلة بسلطنة عمان، أن يوم الخميس 17 مايو هو غُرة شهر رمضان، وذلك لاستحالة رؤية الهلال يوم الثلاثاء 15 مايو.