تراند اليوم : مجانا - تفسير حلم صيد السمك أو مسكه باليد أو أكله في المنام "لأشهر مفسري الأحلام"

مصر - الخليج 365

صيد السمك من البحر المالح أو المياه الحلوة والأنهار يعتبر لدى البعض مهنة وحرفة، وعند آخرين هواية باستخدام السنارة أو لإعداد وجبة طعام من صيد يده، ويكون في المنام الأمر مشابه للحقيقة مع اختلاف طبيعة الأحداث فقد يصطاد الشخص سمكة كبيرة بسنارة أو بشبكة صغيرة أو يمسكها بيده من داخل الماء، وكل ذلك يعتبر صيد حتى استخدام الأدوات الحادة والأسلحة للحصول على السمك يعتبر في باب الصيد.

ونذكر ما أورده ابن سيرين وغيره من المفسرين أمثال النابلسي وابن شاهين وآخرين في موضوع صيد السمك بمختلف أحجامه وأشكاله وألوانه.

تفسير حلم صيد السمك

عندما يرى أحد أن يصطاد السمك ففي ذلك أوجه عدة، فمن يصطاد السمك الكبير فإنه يحصل على الخير والمنفعة في دنياه أو ينال أمر يريده، وكذلك من يصطاد سمكا طريا في لحمه فإنه سهولة في حياته ورزق حلال ونيل المال، وإن كان الصيد كبيرا طريا في قشوره فهو الأمن من الخديعة ونفاق من حوله.

ومن يقدم على الزواج من شاب أعزب أو رجل متزوج أو بنت عزباء ورأى انه يصيد السمك فإنه ينال مراده في أمر حياته، فإن لم يكن ما يفكر فيه فسيكون خيرا منه قريب يخبأه له الأيام، وصيد السمك فيه الخير والمنفعة، ولكن صيد السمك الصغير جدا قد يدل على المرض أو تأجيل الخير لفترة من الوقت.

أما صيد الأسماك الكبيرة والصغيرة معا أو رؤيتها في نفس المكان فذلك يعني اختلاط الأفراح والأحزان على الرائي كما هي طبيعة الحياة، وإن كان الكبير أكثر كان الأفراح أكثر وإن كان أقل كانت الأحزان أكثر في قدومها، ومن يصطاد السمك الميت فذلك يدل على قربه من أمر لن يحصل عليه لأن الأصل في صيد السمك خروجها حية من الماء، ولكن لن يضر الرائي صيد الميت بقدر حزنه على فقده ما يقترب منه من أمر.

ومن يصيد السمك من البحر أو من الماء باستخدام يده أو أي أداة ويمسكه ليأكله مباشرة فهو سرعة في حدوث الخير والمنفعة، ومن اصطاد الأسماك من ماء مالح ثم نقله لماء حلو فإنه يدل على النفاق من شخص قريب أو يعرفه، ومن نقل السمك من الماء الحلو و العذب بعد صيده للماء المالح فيدل على شخص مخلص حوله مثل زوجته أو شخص يقترب منه، ومن أعاد السمك بعد صيده للماء فإنه سيفارق معصية ويتركها، أو أنه سيقبل على خير يناله ولن يحصل عليه.

نوع وشكل ماء الصيد

من اصطاد السمك في ماء ملوث كدر فمهما كان حجم السمك أو أنه لم يصطد فإنه دليل على الحزن أو المصيبة التي ستناله بقدر كدرة الماء، ومن اصطاده من ماء صاف فيدل على حسن نواياه وحصوله على خير الحلال، أو يدل على كثرة المنفعة التي سيحصل عليها، أو انه سيرزق رزقا وفيرا بالمال أو التجارة، وإن كان له ولد كان سعيدا به ويبر به ولده، والصيد من الماء المالح جدا قد يكون تهمة أو غضب من الحاكم عليه أو من شخص ذو نفوذ وسلطة أو سجن لمدة من الزمن.

أما من يصطاد السمك فيجد في بطنه لؤلؤا بأي عدد كان سواء لؤلؤة واحدة في بطن سمكة أو أكثر من سمكة، أو أكثر من لؤلؤة في بطن السمكة الواحدة فإن السمكة التي بها اللؤلؤ تدل على زوجته أو امرأة سيتزوجها، وتدل اللؤلؤة أنه سينال منها خيرا وتنجب له غلاما، وإن كان أكثر من لؤلؤة فسيكون بعدد أولاده، أما من وجد في بطن صيده الشحم والدهون فإنه المال الذي ستنفعه به امرأة أو زوجته.

كل تلك الأحداث التي قد تراود الشخص النائم وعلى اختلافها قد تكون في تفسير الحقائق أو في باب مجرد الأحلام والأضغاث، ونهاية الأمر أن الله هو العالم بكل أمر.