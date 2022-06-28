تراند اليوم : مسابقة الازهر الشريف للمعلمين 2018 .. نتيجة مسابقة الازهر الشريف للمعلمين 2018

مسابقة الازهر الشريف للمعلمين 2018 أعلن الازهر عبر بوابة الازهر عن مجموعة من الوظائف الجديدة لعام 2018 ، فتح باب التقدم لاستكمال شغل وظائف التعليم (معلم مساعد) من خِرّيجي جامعة الأزهر أو إحدى الجامعات الخاضعة للقانون 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات، وذلك وَفْقًا للشروط والاحتياجات الآتية.

وتتضمن الشروط، أولًا: معلم مساعد (قرآن كريم) أن يكون المتقدم من خِرّيجي جامعة الأزهر، تخصُّص (علوم شرعية – علوم عربية).

ثانيًا: معلم مساعد (رياضيات): أن يكون المتقدم من خِرّيجي كليات: التربية أو العلوم بجامعة الأزهر، أو خِرّيجي كلياتِ جامعاتٍ أخرى، تخصُّص (رياضيات).

ثالثًا: معلم مساعد (رياض أطفال) "إناث": أن تكون المتقدمة من خِرّيجات كليات: رياض الأطفال، الدراسات الإنسانية "رياض أطفال"، التربية "طفولة".

رابعًا: معلم مساعد (لغة إنجليزية): أن يكون المتقدم من خِرّيجي كليات: اللغات والترجمة، أو التربية، أو الآداب، أو الألسن، أو الدراسات الإنسانية، تخصُّص (لغة إنجليزية).

واشتملت الشروط العامة، على ألّا يزيد سِنّ المتقدم على (40) عامًا وقت الإعلان، واجتياز الاختبارات التحريرية والشفهية والمقابلة الشخصية، على أن تكون الأولوية في التعيين لأبناء المراكز المطلوب شغلها بالوظائف المُعْلَنة ثم باقي مراكز المحافظة، طِبْقًا لمَا ورد بنموذج الإعلان، وألّا يَقِلَّ التقديرُ العامّ للمتقدمين عن (جيد).

كما أنه لا يجوز التقدم بطلبٍ للنقل قبل مرور خمس سنوات من تاريخ استلام العمل، ويكون التقدُّم وَفْقَ النطاق الجغرافي الوارد بالإعلان، ويُرجَع في ذلك إلى بطاقة الرَّقْم القوميّ قبل الإعلان، وتكون بطاقة الرَّقْم القوميّ ساريةً وقتَ التقدُّم لأداء الاختبارات، ويتمّ استكمال نسبة 5% للمُعاقين من الوظائف المُعْلَنة بهذا الإعلان، والتي لم تُستوفَ بالمسابقات السابقة لهذا، شريطةَ تقديم شهادة التأهيل.

ويستمر التقديم لمدة 15 يومًا بدءًا من اليوم السبت 5 مايو.للتسجيل اضغَطْ هنا