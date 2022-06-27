تراند اليوم : وفاة والدته للفنان المصري عبد العزيز مخيون

وفاة والدته للفنان المصري عبد العزيز مخيون

وكالات/الخليج 365

وكتب مخيون (79 عاما) عبر حسابه على "فيسبوك": توفيت إلى رحمة الله والدتي الحاجة ناهد، رحمها الله وأكرمها وتقبلها في رحابه، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

وكان عبد العزيز مخيون شارك في موسم رمضان 2022 بالجزء الثالث من مسلسل "الاختيار".

وفي العام الماضي، أعلن عبد العزيز مخيون إصابته بفيروس "كورونا" المستجد، ونقل إلى مستشفى في مدينة الإسكندرية.

وأكد مخيون وقتها على أن حالته الصحية مستقرة، وأنه سيغادر المستشفى فور تماثله تماما للشفاء.

وقبل عامين، تلقى مخيون تكريما عن مسيرته الفنية في حفل افتتاح الدورة الـ31 لمهرجان أيام قرطاج السينمائية.

ومن أبرز أدوار عبد العزيز مخيون الفنية، تجسيده لشخصية الموسيقار المصري الراحل، محمد عبد الوهاب، في مسلسلات "أم كلثوم" و"السندريلا" و"أبو ضحكة جنان"، كذلك من أدواره المتميزة شخصية "طه السماحي" في مسلسل "ليالي الحلمية".

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