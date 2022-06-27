تراند اليوم : شاهد .. 300 شخص يعتنقون الإسلام بشكل جماعي في أندونيسيا

جاكرتا - الخليج 365

اعتنق أكثر من 300 شخص الدين الإسلامي، في جزيرة سولاوسي الإندونيسية حيث كانوا يعتنقون “الإحيائية”.

وقالت وسائل إعلام محلية، الجمعة، إن الأشخاص الـ300 من قبيلة “تاو تا وانا”، ويعيش أفرادها في جبال “توكالا” بولاية سولاوسي الوسطى.

وأعلن أفراد القبيلة إسلامهم بشكل جماعي خلال حفل جرى تنظيمه في مسجد “الفرقان” بمنطقة “موروالي الشمالية”.

وشهد الحفل تلاوة آيات من القرآن الكريم، وتقديم معلومات مختلفة حول الإسلام، للذين دخلوه حديثا.

ويذكر، أن الإحيائية هي الاعتقاد بوجود الأرواح، وأن كل الأشياء في الطبيعة بما فيها الكائنات الحية أو الجماد تمتلك نوعا من الروح، ويعتنق سكان المنطقة هذا المعتقد منذ 8 آلاف سنة.