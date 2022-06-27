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تراند اليوم :  فريدة سيف النصر تجيب دون خجل وتكشف المستور والمخفي

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 فريدة سيف النصر تجيب دون خجل وتكشف المستور والمخفي

وكالات/الخليج 365

ردت الفنانة فريدة سيف النصر، على سؤال الإعلامية ياسمين عز عن سبب خلعها للحجاب أثناء استضافتها ببرنامج كلام الناس المذاع عبر شاشة قناة MBC مصر الفضائية.

وقالت: "اتحجبت بعد وفاة والدتي وكنت أذهب لدروس في الدين مع شهيرة وسهير رمزي، وأترك صاحبتي المقربة في البيت واستغلت الموقف وخطفت زوجي مني".

وتابعت الفنانة فريدة سيف النصر: "بتحصل للواحد هزة وأنا بشر وسوسن بدر وغادة عادل وعبير صبري اتحجبوا وقلعوا الحجاب معايا في نفس الوقت".

واستكملت قائلة: "أصبت بعدم الثقة في نفسي ووقتها خلعت الحجاب وأتمنى العودة له".

انتهى

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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