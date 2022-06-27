تراند اليوم :  فريدة سيف النصر تجيب دون خجل وتكشف المستور والمخفي

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فريدة سيف النصر تجيب دون خجل وتكشف المستور والمخفي
وكالات/الخليج 365
ردت الفنانة فريدة سيف النصر، على سؤال الإعلامية ياسمين عز عن سبب خلعها للحجاب أثناء استضافتها ببرنامج كلام الناس المذاع عبر شاشة قناة MBC مصر الفضائية.
وقالت: "اتحجبت بعد وفاة والدتي وكنت أذهب لدروس في الدين مع شهيرة وسهير رمزي، وأترك صاحبتي المقربة في البيت واستغلت الموقف وخطفت زوجي مني".
وتابعت الفنانة فريدة سيف النصر: "بتحصل للواحد هزة وأنا بشر وسوسن بدر وغادة عادل وعبير صبري اتحجبوا وقلعوا الحجاب معايا في نفس الوقت".
واستكملت قائلة: "أصبت بعدم الثقة في نفسي ووقتها خلعت الحجاب وأتمنى العودة له".
انتهى