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تراند اليوم : من هي المغنية العالمية الأعلى دخلاً؟

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لوس أنجلوس - رويترز

بفضل ألبوم (ليمونيد) وجولات غنائية عالمية، أصبحت المغنية #بيونسيه أعلى النساء أجرا في عالم الموسيقى العام الجاري متفوقة على البريطانية أديل، ومغنية البوب تيلور سويفت، وفقا للترتيب السنوي الذي نشرته مجلة #فوربس، الاثنين.

وقالت المجلة إن بيونسيه حققت نحو 105 ملايين دولار من مبيعات قياسية وجولتها الغنائية (فورميشن).

وتملك بيونسيه دار "إيفي بارك" للأزياء ولها استثمارات أخرى.

وجاءت #أديل في المركز الثاني بدخل يقارب 69 مليون دولار، بينما احتلت #سويفت صاحبة الصدارة في العام الماضي المركز الثالث بحوالي 44 مليون دولار .

واحتلت المغنية الكندية #سيلين_ديون المركز الرابع بنحو 42 مليون دولار.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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