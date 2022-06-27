تراند اليوم : صور.. السلطات المصرية تلقي القبض على المطربة "شيما" بتهمة إثارة "الغرائز الجنسية"

القاهرة/الخليج 365/

كشفت مصادر قضائية في مصر عن تفاصيل التحقيقات التي تخضع لها المطربة شيماء أحمد، المعروفة إعلاميا بالمطربة “شيما“، في واقعة بتهمة التحريض على الفسق من خلال كليب "عندي ظروف".

ألقت الإدارة العامة لمباحث الآداب بالداخلية المصرية، السبت، القبض على المغنية شيما لاتهامها بإثارة الغرائز الجنسية في أغنية "عندي ظروف"، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالتها للنيابة.

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وأفادت الداخلية المصرية بأنه وبعد ورود معلومات عن تواجد المغنية شيما في منطقة النزهة، تم القاء القبض عليها وإحالتها إلى النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.

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ويتم التحقيق مع المطربة شيما بتهمة التحريض على الفسق بسبب المشاهد في "كليب" الأغنية.

يشار إلى أن كليب "عندي ظروف"، أحدث خلال الساعات الماضية، حالة جدل كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر رواد تلك المواقع أن شريط الفيديو احتوى على أفعال فاضحة وإيحاءات جنسية.