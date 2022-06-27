تراند اليوم : فوائد زيت الزيتون على معدة خاوية

واشنطن - الخليج 365

يتميز زيت الزيتون بفوائده العديدة والمذهلة للصحة، فهو غني بالعناصر الغذائية المفيدة والأحماض الدهنية والفيتامينات ومضادات الأكسدة والدهون الأحادية التشبع. كلها عناصر تحافظ على القلب والأوعية الدموية وتمنع تلف خلايا الدم الحمراء، بل إن فوائده معروفة أيضاً في خفض الوزن وتخفيف الألم.

وبحسب تقرير نشره موقع "بولدسكاي" المعني بالشؤون الصحية، ينصح خبراء التغذية بإدخال زيت الزيتون ضمن أنظمتنا الغذائية اليومية، بل ينصحون بتناوله على معدة خاوية لضمان الاستفادة بفوائده الذهبية التي تتضمن:

1- علاج القولون

زيت الزيتون يعزز من عملية الهضم وحركة القولون ويقي من الإمساك.

2- مفيد للجلد

زيت الزيتون مفيد جداً للجلد والأظافر، كما أنه ينعم ويصلح ويرطب الشعر.

3- ينقي الكبد

يلعب الكبد دوراً هاماً وحيوياً، حيث إنه مسؤول عن تنظيف كل أعضاء الجسم الداخلية. لذا فمن المهم تنقية الكبد نفسه من السموم، وذلك يمكن أن يتم عن طريق زيت الزيتون. يمكن خلط ملعقتين من زيت الزيتون على عصير ليمونة وتناولهم كوصفة لتنقية الكبد من السموم.

4- يخفض الوزن

يحتوي زيت الزيتون على كمية كبيرة من الأحماض الدهنية، التي تعتبر من أفضل أنواع الدهون من حيث الفائدة، كما أنها تعطي الإحساس بالامتلاء والشبع. كما يعتبر زيت الزيتون أفضل بديل عن استخدام الزبد.

5- يقوي مناعة الجسم

تلعب الأحماض الأمينية دوراً هاماً في تقوية مناعة الجسم، وبالتالي تعزز من قدرة الجسم على مقاومة الأمراض.

6- يحمي القلب

من أفضل الوسائل لزيادة الكوليسترول المفيد في الجسم تناول زيت الزيتون، الذي يعود بفوائد لا تحصى على القلب والأوعية الدموية. كما أن زيت الزيتون يخفض من الكوليسترول الضار.

7- يقلل الالتهابات

زيت الزيتون معروف بفوائده المضادة للالتهابات، وقد أثبتت الدراسات أن تناول حوالي 3 إلى 4 ملاعق من زيت الزيتون يعطي نفس تأثير الـ"أيبوبروفين".

8- يسيطر على مستوى السكر في الدم

يساعد زيت الزيتون في تخفيض مستوى السكر في الدم، لذا ينصح الأطباء مرضى السكري بتناول زيت الزيتون.

9- يحمي المخ

يعزز زيت الزيتون من صحة المخ، كما أنه يقي من تدهور الإدراك العقلي مع التقدم في العمر، ويقوي الذاكرة ويقلل من فرص التعرض للاكتئاب.