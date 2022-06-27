تراند اليوم : مشاهدة مباراة الأهلي اليوم bein sport بث مباشر .. ماتش الاهلي مباشر مشاهدة ماتش الاهلى والرجاء مباشر مباراة الأهلي والترجى بث مباشر

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الأهلي خاض مباراتين وديتين قبل السفر إلى قطر حيث تقابل مع طلائع الجيش وتعادل بهدف لمثله، ثم فاز على سموحة بخماسية مقابل هدف، النادي الأهلي سيتعزز في لقاء اليوم للصفقات الجديدة التي ابرمها مطلع الموسم الجاري ونجح مسؤولو المارد الأحمر في قيد السداسي بيرسي تاو ولويس ميكسيوني وحسام حسن وكريم فؤاد وعمار حمدي وأحمد عبد القادر في قائمته الأفريقية وبات اللاعبين تحت تصرف الجهاز الفني بقيادة الجنوب إفريقي موسيماني المدير الفني للفريق، النادي الأهلي قرر السفر مبكرا إلى قطر من أجل التعود على الأجواء المناخية إلى جانب زيادة التركيز في اللقاء وشهدت قائمة الفريق المتواجدة في قطر 30 لاعبا ولم يخرج من القائمة ألا الثنائي صلاح محسن المصاب وأحمد سيد غريب لأسباب فنية، وتواجد في القائمة كل من لمدافع محمود متولي رغم إصابته من أجل عرضه على المختصين في مستشفى أسباير بالعاصمة القطرية، بسبب تكرار إصاباته في الفترة الأخيرة.

وشهدت قائمة الأهلي تواجد كل من، محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ورامي ربيعة وبدر بانون ومحمود متولي وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد ومحمد هاني وكريم فؤاد وأكرم توفيق وعمرو السولية وحمدي فتحي وأليو ديانج ومحمد محمود وعمار حمدي ومحمد مجدي أفشة وأحمد عبد القادر وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات وأحمد نبيل كوكا ولويس ميكيسوني وبيرسي تاو ووليد سليمان ومحمود عبد المنعم كهربا ومحمد شريف وحسام حسن.

النادي الأهلي يدرك جيدا أنه التاريخ يقف في صفقة عندما يلتقي مع الأندية المغريبة، ولا سيما وأن المارد الأحمر خاض 24 لقاء ضد الأندية المغربية في بطولات أفريقيا المختلفة، حقق الفوز في 10 مباريات وتعادل 8 مباريات وخسر 6 مرات، وأحرز الأحمر 30 هدفا فيما استقبلت شباكه 21 مرة، وسبق وان تقابل الأهلي مع الرجاء في 6 مرات حقق الرجا الانتصار في مباراتين وخسر في لقاء وتعادل الفريقين في 3مباريات أي ان الكفة تؤول قليلا للفريق المغربي.

يتطلع الجنوب إفريقي موسيماني إلى تحقيق الفوز باللقب الإفريقي للمرة الثامنة في تاريخه وتكرار إنجاز المدرب البرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني الأسبق للأهلي، وهو المدرب الوحيد الذي حقق لقب السوبر الإفريقي مرتين متتاليتين في تاريخ القلعة الحمراء وكان في نسختي2006 و2007 الأولى كانت حساب الجيش الملكي والثانية كانت على حساب النجم الساحلي، والجدير بالذكر أن الأهلي فازبلقب السوبر مرتين متتاليتين من قبل في نسختي 2013 على حساب ليوبار الكونغولي و2014 على حساب الصفاقسي التونسي، لكن مع مدربين مختلفين هما حسام البدري ومحمد يوسف على الترتيب، موسيماني قاد الأهلي لتحقيق لقب السوبر الإفريقي في نسخته الماضية بعد تغلبه على نهضة بركان المغربي بنتيجة بثنائية محمد شريف وصلاح محسن في العاصمة القطرية الدوحة يوم 28 مايو الماضي.

وفي الجانب الأخرى يتطلع الرجاء المغربي إلى كسر هيمنة النادي الأهلي على الأندية المغربية وتحقيق الفوز باللقاء والتتويج باللقب الإفريقي على حساب المارد الأحمر، ويبحث الفريق المغربي عن تتويجه الثالث بكأس السوبر الأفريقي، بعد حصد اللقب عامي 2000 و2019، الرجاء يعول الكثير على قائمته التي تضم 24 لاعبا وهم "الزنيتي، الحداوي، ياسيني، حركاس، نهيري، هدهودي، حداد، مذكور، سوكحان، سوبول، جبيرة، الوردي، الهبطي، نجوما، أزريدة، مكعازي، العرجون، متولي، الحافيظي، بولهرود، أحداد، بنحليب، كوياتي وبنجديدة"، وسيكون المدير الفني في حاجة إلى مواصلة تألق محسن متولي والحارس أنس الزنيتي وصانع الألعاب عبد الإله الحافيظي من أجل عبور عقبة الأهلي والتتويج باللقب.

الرجاء يخوض لقاء اليوم قادما من انتصار مستحق على حسينة أكادير بهدف دون رد في لقاء شهد تألق لاعبي الفريق المغربي على الجانبين الدفاعي والهجومي واستحق الفريق حصد النقاط الثلاثة ومطارد الوداد المتصدر، الرجاء يتسعى لتكرار 5 أحداث تاريخية استطاع فيها بطل الكونفدرالية حصد لقب السوبر الإفريقي على حساب بطل دوري الأبطال وكان أخرها نادي الزمالك الذي هزم الترجي التونسي في نسخة عام 2019، ومن المعروف عن الرجاء أنه دائما ما يقدم أداء أكثر من رائع في المباريات النهائية التي تقام بعيدا عن الملاعب المغربية وخاصة ستاد محمد الخامس معقل الفريق، حيث حصد لقب دوري الأبطال عام 1989، في مدينة وهران بالجزائر بركلات الترجيح، وعاد للتتويج بلقب أبطال أفريقيا 1999 أمام الترجي على ستاد المنزه، كما حصد ك

أس الكونفيدرالية 2003 على حساب القطن الكاميروني، وكذلك لقب الكونفيدرالية في كينشاسا أمام فيتا كلوب الكونغولي، والسوبر القاري على حساب الترجي في قطر، وعاد الرجاء البيضاوي من بنين بلقب الكونفيدرالية 2021 بعد فوزه على شبيبة القبائل، ولغة الأرقام تشير إلى أن الرجاء حصد 6 ألقاب في الخارج، مقابل 3 ألقاب في المغرب "دوري الأبطال 1997 والبطولة العربية 2006 وكأس محمد السادس".

موعد مباراة الأهلي والرجاء والقنوات الناقلة لها

تقام مواجهة الأهلي والرجاء الساعة السابعة مساء بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة، الساعة السادسة بتوقيت مراكش العاصمة المغربية، الساعة الثامنة بتوقيت مكة المكرمة، وتذاعمواجهة الرجاء والأهلي عبر بي إن سبورت التي خصصت عصام الشوالي للتعليق على المباراة وموقعنا .

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الرجاء

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أكرم توفيق، رامي ربيعة، بدر بانون، علي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي، أليو ديانج، محمد مجدي قفشة.

خط الهجوم: بيرسي تاو، محمد شريف.

تشكيل الرجاء المتوقع أمام الأهلي

حراسة المرمى: أنس الزنيتي.

خط الدفاع: عبدالإله مدكور، أسامة سكحان، إلياس الحداد، مروان هدهودي.

خط الوسط: محمد زريدة، عبد الإله الحافيظي، فابريس نجوما.

خط الهجوم: الحسين رحيمي، محمود بنحليب، محسن متولي