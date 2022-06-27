تراند اليوم : عثمان 76 .. مسلسل عثمان الحلقة 76 مترجمة للعربية HD

في أحداث مسلسل قيامة عثمان الموسم الثالث الحلقة 76 ينجح الغازي عثمان بالهرب من رجال علم الدين شاه الدولة السلوجقية العلية ويقوم بكي جراحه بالنار، فيما يقوم علم الدين بنشر عبر المنادين خبر أن عثمان متمرد على الدولة وهو مطلوب لها حالياً.

مالهون تذهب لوسط سوغوت وتقوم بضرب المنادي بتمرد الغازي عثمان وتذهب لعلم شاه وتقول له بأن زوجها على حق.

غندوز ألب بتسلم قيادة قبيلة الكاي من بعد أخيه عثمان ويشعر بالندم الشديد على ما اقترفه بالتعاون مع علم شاه.

ماري ترفض الانصياع لنيكولا الذي يقوم بدوره بطعنها قبل ان ينجح تورغوت الب بالوصول إليها لتحريرها.