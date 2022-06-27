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تراند اليوم : ماتش الاهلي اليوم بث مباشر .. مباراة الاهلى والرجاء اليوم بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلى اليوم بث مباشر الاهلي والترجي HD

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لعشاق كرم القدم المصرية والافريقية مباراة الأهلي والرجاء في بث مباشر بكاس السوبر الافريقي.

وننقل لكم أحداث الشوط الثاني في بث مباشر مباراة الأهلي والرجاء البيضاوي في كأس السوبر الافريقي، حيث تقدم الرجاء على نظيره الأهلي في الشوط الأول من المباراة بهدف مقابل لا شيء.

ويعاني الأهلي كثيراً في مباراته ضد الرجاء في الوصول إلى منطقة جزاء الخصم الذي كشفته من دفاعاته وهجماته المرتدة.

ويطمح الأهلي للخروج من المباراة محققاً الفوز، ليكون ملك كأس السوبر الافريقي، فيما يحلم الرجاء بالفوز باللقب بعد غياب دام لسنوات طويلة.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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