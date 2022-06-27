تراند اليوم : بث مباشر الاهلي .. مباراة الاهلي والرجاء مباشر بث مباشر الاهلي والرجاء الاهلي والرجاء مباشر مشاهدة مباراة الاهلي والرجاء بث مباشر

بث مباشر الاهلي مباراة الاهلي والرجاء مباشر بث مباشر الاهلي والرجاء الاهلي والرجاء مباشر مشاهدة مباراة الاهلي والرجاء بث مباشر بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي المصري ضد الرجاء المغربي al ahly vs raja club اليوم الاربعاء في كأس السوبر الأفريقى ، حيث من المقرر اليوم ان يلتقي فريق الاهلي حامل لقب دوري ابطال افريقيا الموسم الماضي مع الفريق المغربي فريق الرجاء الرياضي حامل لقب كاس الكونفدرالية الموسم الماضي مساء اليوم الموافق 22 ديسمبر وذلك في مواجهه عربيه علي لقب كاس السوبر الافريقي لهذا الموسم ، وسوف يستضيف ملعب أحمد بن علي بنادي الريان احد ملاعب كاس العالم فيفا قطر 2022 في العاصمه القطريه الدوحه مواجهه الاهلي و الرجاء الليله وذلك في مواجهه قويه سوف يبحث من خلاله الفريقين تقديم اداء جيد وحصد لقب البطوله ، وسوف تبدا المباراه الليله في تمام الساعه السابعه مساءا بتوقيت القاهره والساعه الثامنه مساءا بتوقيت السعوديه.

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الاهلي يدخل علي الطرف الاول في مواجهه الليله وذلك في مواجهه النسخه الحاليه من كأس السوبر الأفريقى ، فريق الاهلي هو حامل لقب دوري ابطال افريقيا للموسم الثاني علي التوالي في هذه البطوله وذلك علي حساب الفريق الجنوب افريقي كايزر تشيفز وحقق الاهلي هذه البطوله بعد ان حقق الانتصار عليه بنتيجه ثلاث اهداف مقابل لاشئ ، فريق الاهلي ايضا يدخل لقاء الليله وهو حامل لقب كاس السوبر الافريقي الموسم الماضي وذلك علي حساب فريق مغربي ايضا وهو نهضة بركان وحقق الاهلي لقب البطوله بعد ان فاز عليه بهدفين دون رد.

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وعلي الجانب الاخر فريق الرجاء فهو الطرف الثاني في مباراه اليوم وذلك كأس السوبر الأفريقى في هذا الموسم ، فريق الرجاء يشارك في هذه النسخه من كاس السوبر بعد ان حقق لقب كاس الكونفدرالية الموسم الماضي وحقق الرجاء هذا اللقب علي حساب فريق شبيبه القبائل الجزائري وقد حقق الرجاء اللقب بعد ان حقق الانتصار علي الفريق الجزائري بنتيجه هدفين مقابل هدف ، فريق الرجاء اخر مباراه لعبها قبل مواجهه الاهلي في كاس السوبر كانت مع فريق حسنيه اكادير في الدوري المغربي وقد حقق الرجاء الانتصار في هذه المباراه بهدف وحيد دون رد.