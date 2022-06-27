تراند اليوم : ماتش ليفربول مباشر .. ماتش ليفربول الان HD بث مباشر مباراة ليفربول وليستر سيتي مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر يلا شوت بلس

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يلا شوت مباراة ليفربول وليستر سيتي

ليفربول يدخل مواجهه الليله علي ارضه وذلك ضمن مواجهات الدور ربع النهائي من منافسات كأس الرابطة الإنجليزية لهذا الموسم ، ليفربول قبل مواجهه اليوم كان قد تعادل خارج ارضه في قمه الاسبوع الثامن عشر من عمر الدوري الانجليزي مع خصمه توتنهام وبهذا التعادل يكون ليفربول قد فقد نقطين في صراع المنافسه علي الصدراه مع المان سيتي وانتهت المباراه بتعادل الاجابي بنتيجه هدفين لكل فريق ، وكان ليفربول قد وصل الي هذا الدور بعد ان تخطي في بريستون في دور ال16 وقد حقق ليفربول الانتصار في هذه المباراه التي انتهت بهدفين مقابل لاشئ.

مباراة ليستر سيتي وليفربول يلا شوت

فيما فريق ليستر سيتي فهو الضيف في مباراه الليله وذلك لحساب مباريات الدور ربع النهائي من كأس الرابطة الإنجليزية لهذا الموسم ، ليستر سيتي هو الاخر كان وصل الي هذا الدور بعد ان تخطي دور ال16 بصعوبه وذلك عندما التقي مع فريق برايتون في هذا الدور وصعد ليستر من هذا الدور بعد ان حقق الانتصار في ركلات الجزاء وذلك بنتيجه اربع اهداف مقابل هدفين بعد ان تعادل الفريقين بنتيجه هدفين مقابل هدفين ، فريق ليستر سيتي لم يخوض اخر مبارتان له في الدوري الانجليزي بسبب اصابه عدد كبير من الاعبين بفيروس كورونا وكان الفريق قد خاض اخر تدريب له قبل مواجهه ليفربول بعدد قليل من الاعبين.

تشكيلة ليفربول المتوقعة ضد ليستر سيتي

تشكيلة ليفربول المتوقعة ضد ليستر سيتي مساء اليوم الاربعاء في دور ربع النهائي من المتوقع ان يلعب نادي ليفربول اللقاء بتشكيلة سوف تضم في حراسة المرمي كويمين كيليهر ، وفي خط الدفاع نيكو ويليامز - ناثان فيليبس - إبراهيما كوناتي - كوستاس تسيميكاس ، وفي خط الوسط جوردان هندرسون - تايلر مورتون - أليكس تشامبرلين ، وفي خط الهجوم تاكومي مينامينو - ديفوك أوريجي - محمد صلاح.

تشكيلة ليستر سيتي المتوقعة ضد ليفربول

تشكيلة ليستر سيتي المتوقعة ضد ليفربول خارج ملعبه اليوم في بطولة كاس الرابطه لمواجهة ربع النهائي من المتوقع ان يلعب ليستر سيتي بتشكيلة سوف تضم في حراسة المرمي كاسبر شمايكل ، وفي خط الدفاع ريكاردو بيريرا - كاجلار سويونكو - لوك توماس - أيوزي بيريز ، وفي خط الوسط دانيال أمارتي -ويلفريد نديدي - يوري تيليمانس - جيمس ماديسون - هارفي بارنيس ، وفي خط الهجوم جيمي فاردي.