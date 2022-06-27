تراند اليوم : الاهلى والرجاء مباشر .. ماتش الأهلي الأن بث مباشر لمباراة الاهلى والرجاء ماتش الاهلى والرجاء بث مباشر مباراة الاهلي والرجاء مباشر

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بث مباشر الاهلي اليوم

مشاهدة الاهلي والرجاء بث مباشر. وتأهل الأهلي إلى كأس السوبر الإفريقي 2021 بفوزه بدوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة محطما رقمه القياسي بالفوز على كايزر تشيفز الجنوب أفريقي 3-0 في الدار البيضاء بالمغرب في يوليو الماضي، من جهته، فاز الرجاء بكأس الكونفيدرالية للمرة الثانية في تاريخه في يوليو الماضي بفوزه على شبيبة القبايل الجزائري بهدفين في المباراة النهائية في بنين كوتونو، ماتش الاهلي بث مباشر.

بث مباشر مباراة الاهلي الآن

ماتش الاهلي والرجاء بث مباشر، تقام اليوم الأربعاء 2021-12-22، حيث تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة:

مساءاً بتوقيت السعودية

7:00 مساءاً بتوقيت مصر

8:00 مساءاً بتوقيت فلسطين

8:00 مساءاً بتوقيت الأردن

8:00 مساءاً بتوقيت سوريا

8:00 مساءاً بتوقيت لبنان

8:00 مساءاً بتوقيت العراق

7:00 مساءاً بتوقيت السودان

8:00 مساءاً بتوقيت اليمن

7:00 مساءاً بتوقيت ليبيا

يلا شوت الاهلي بث مباشر

تذاع مباراة الاهلي والرجاء في بث مباشر عبر عدة مواقع منها يلا كورة (Yalla Kora)، وموقع يلا شوت (yalla shoot)، بالإضافة نقلها عبر شاشات بي ان سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الاسباني، والتي أعلنت عن تخصيص قناة بي ان سبورت 1 لنقل البث المباشر للمباراة بجودة عالية، كما عينت إدارة القناة المعلق معلقاً على ماتش الاهلي.

تردد قناة بي ان سبورت 1 الناقلة لمباراة الاهلي بث مباشر

القمر: Eutelsat 8 West A 8 غربا

التردد: 11013 أفقي 27500

التصحيح: 2/3

نوع التشفير: إرديتو 2.

تردد قناة bein sports 1 الناقلة لماتش الاهلي

القمر: Astra 3A 23.5 شرقا

التردد: 11547 أفقي 27500

التصحيح: 2/3

نوع التشفير: إرديتو 2

قدمنا لكم تفاصيل تغطية مباراة الاهلي والرجاء، وسنوافيكم بآخر المستجدات والأخبار الخاصة بالفريقين حتى انطلاق صافرة البداية.