تراند اليوم : الاهلي والرجاء مباشر .. بث مباشر الاهلي والرجاء مشاهدة مباراة الاهلى اليوم مباشر on sport مباراه الاهلي والرجاء مباشر

ننقل لكم في بث مباشر مباراة الاهلي والرجاء البيضاوي في كاس السوبر الافريقي عبر قناة بي ان سبورت 1، ونقدم لكم ضمن تغطيتنا للبث المباشر لمباراة الاهلي والرجاء أهم القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والرجاء البيضاوي نعرضها في هذا المقال المخصص لكل ما يتعلق بالمواجهة النارية التي تجمع المارد الأحمر حامل لقب كأس دوري أبطال أفريقيا، مع نظيره الرجاء البيضاوي حامل لقب كأس الكونفدرالية الإفريقية، وذلك في إطار لقاء كأس السوبر الإفريقي الذي يقام على أرض مدينة الدوحة القطرية، وقد أكد كل من الفريق المصري وغريمه المغربي استعدادهم التام لهذه المباراة الهامة.

ومع الاستعداد لمباراة الأهلي والرجاء البيضاوي أكد المدير الفني للنادي المغربي جاهزية لاعبيه حيث وصلت بعثة الفريق إلى مدينة الدوحة، وسيقاتل اللاعبين من أجل الإطاحة بالمارد الأحمر الذي حصل على لقب كأس السوبر الإفريقي للمرة السابعة، أما الأهلي صاحب الألقاب والمداليات فيطمح بأن يحصل على اللقب للمرة الثامنة حيث أنه يعتبر أكثر الفرق تتوجاً بقلب كأس السوبر الإفريقي.

وكان بيتسو موسيماني قد جدد ثقته بلاعبي الأهلي مشير أنه يمتلكون مهارات مميزة وسيفعلون ما في وسعهم من أجل الحفاظ على اللقب، ومن المتوقع أن يستمر موسيماني بالدفع بالنجم عمرو السولية بالرغم من الانتقادات التي طالت اللاعب مؤخراً، فقد تسبب نجم المنتخب المصري والأهلي بخروج منتخب بلاده من بطولة كأس العرب بعد تسجيله هدف عن طريق الخطأ في شباك الفراعنة.

وسيتم بث مباراة الأهلي والرجاء البيضاوي على قناة بي إن سبورت القطرية، وعلى قناة المغربية الرياضية، إلى جانب قناة أون تايم سبورت الأرضية، وذلك حسب الأوقات الآتية:

في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية.

في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت المغرب.

في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت فلسطين.

تردد قناة بي إن سبورت القطرية

نايل سات القمر الصناعي 12604 التردد 27500 الترميز أفقي الاستقطاب

تردد قناة أون تايم سبورت

نايل سات القمر الصناعي 11861 التردد 27500 الترميز أفقي الاستقطاب

تردد قناة الرياضية المغربية