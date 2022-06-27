تراند اليوم : مباراة الاهلي مباشر .. بث مباشر مباراة الاهلي مشاهدة مباراة الاهلي والرجاء مباشر HD

مباراة الاهلي مباشر بث مباشر مباراة الاهلي مشاهدة مباراة الاهلي والرجاء مباشر مشاهدة مباراة الاهلي والرجاء أعتمد بيتسو موسيماني تشكيلة الأهلي ضد الرجاء البيضاوي فسيلتقي الخصمان مساء اليوم الأربعاء 2021، على أرض استاد أحمد بن علي المونديالي بمدينة الدوحة القطرية، وذلك في إطار كأس السوبر الإفريقي، فيطمح المارد الأحمر إلى المنافسة بقوة والمحافظة على اللقب الذي حققه في الموسم الماضية، فبعد أن حصل أبناء بيتسو موسيماني على لقب دوري أبطال أفريقيا يسعى لانتزاع كأس السوبر الإفريقي.

ومن المتوقع أن تشهد تشكيلة الأهلي ضد الرجاء البيضاوي بعض التغييرات الهامة، فيستمر بيتسو موسيماني بالدفع بأفضل لاعبيه حيث سيقود عمرو السولية خط الدفاع بالرغم من الانتقادات اللاذعة التي طالت اللاعب لتسببه في خروج المنتخب المصري من بطولة كأس العرب، كما سيتم الاعتماد على بدر بانون الذي إلتحق بالمعسكر التدريبي للفريق الذي ينعقد في الدوحة وشارك علي معلول في تدريبات الفريق.

وتنطلق مباراة الأهلي والرجاء البيضاوي على قناة بي إن سبورت القطرية، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت فلسطين والسودان وجمهورية مصر العربية، وفي تمام الساعة التاسعة مساءً حسب توقيت المملكة العربية السعودية والعراق وقطر.

تجدر الإشارة أن الأهلي قد حقق الفوز في كأس السوبر الإفريقي على خصمه نهضة بركان، حيث حقق الفوز بهدفين دون رد.

تشكيلة الأهلي ضد الرجاء البيضاوي

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: حمدي فتحي، ياسر إبراهيم، بدر بانون

في خط الوسط: عمرو السولية، أكرم توفيق، علي معلول، أليو ديانج.

في خط الهجوم: بيرسي تاو، محمد مجدي أفشة محمد شريف