تراند اليوم : رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور، حيث يعد برنامج الضمان الاجتماعي المطور بالمملكة من الخدمات الجديد الإلكترونية التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت في المملكة العربية السعودية ، والتي تستهدف من خلالها الأسر السعودية الأشد حاجة للاستفادة من خدمات النظام لتزويدهم بالدعم المادي الذي يساعدهم في تحسين حالتهم المعيشية لتوفير الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للأسرة المستحقة وتحقيق الاستقلال المالي في مساعدة الاسر الفقيرة ذات الدخل المحدود وتوفير حياة اجتماعية كريمة ، ولمساعدة هذه الاسر في مواجهة غلاء المعيشة، وتحويل حالت هذه الاسر من الاحتياج الى الإنتاج عبر التأهيل والتدريب وتقديم خدمات البحث عن فرص عمل مناسبة بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) والجهات ذات العلاقة، وذلك بعد توفر شروط الضمان الاجتماعي المطور لهذه الاسر، ولان هناك الكثير من التساؤلات من قبل الموطنين المستحقين والمستحقات في المملكة العربية السعودية الذين يبحثون طريقة التقديم على الضمان الاجتماعي المطور للعاطلين .

نظام الضمان الاجتماعي المطور

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هو نظام جديد تم اصداره عبر وزارة الموارد البشرية ليتم مساعدة شريحه مجتمعيه تستهدف الافراد ، والاسر التي هي اشد حاجه ، وذلك لتزويدهم بالدعم المادي لتحسين حالتهم المعيشيه ، وقد وفرت الموارد البشرية نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد وذلك لتسهيل معاملات التسجيل ودارسة الحالات التي تستحق الدعم عبر الضمان الاجتماعي الجديد .

رابط الضمان الاجتماعي المطور

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يبحث العديد من المواطنين السعوديين عن رابط الضمان الاجتماعي المطور من أجل التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور والحصول على معاش الضمان التي تقدمة وزارة الموارد البشرية ، حيث يمكنك الدخول إلى رابط الضمان الاجتماعي المطور من خلال الرابط التالي sbis.hrsd.gov.sa

ومن ثم إتباع التعليمات والاجراءات التي تقدمها منصة الضمان الاجتماعي المطور الخاصة بتسجيل جديد في الضمان الاجتماعي المطور .

شروط الضمان الاجتماعي المطور

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أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية على موقعها الإلكتروني شروط الضمان الاجتماعي المطور ، والتي يجب توفرها عند التقديم على الضمان الاجتماعي المطور وكما هي الشروط الاتية :

أن يكون الموظف حاملًا للجنسية السعودية، ومقيمًا بشكل دائم في المملكة، ويستثنى من هذا الشرط :

المرأة غير السعودية المتزوجة من رجل يحمل الجنسية السعودية .

المرأة الأرملة أو المطلقة غير السعودية ولها أبناء سعوديون .

الأبناء للمرأة الأرملة أو المطلقة من زوج غير سعودي .

الأيتام، والأرامل ذوات الأيتام، والأشخاص ذوي الإعاقة، والذين يملكون بطاقات التنقل .

أن يقل دخل المحتسب للموظف عن الحد الأدنى للمعاش وهو 1100 ريالًا سعوديًا للموظف ، و550 ريالًا سعوديًا فرد من أفراد أسرته .

أن تنطبق على الموظف معايير امتلاك واستخدام الثروة المحددة في اللائحة التنفيذية للنظام بحيث يحسن توزيع التعويض الممنوح له .

ألا يمتلك الموظف أصولًا ذات قيمةٍ .

أن يلتزم الموظف بمتطلبات الوزارة المتعلقة بالصحة والتعليم للأبناء وبرامج التدريب والتوظيف للقادرين من أفراد الأسرة .

ألا يكون الموظف مقيمًا في أحد مراكز الإيواء الحكومية التي ترعاها الدولة كمراكز الرعاية الاجتماعية والصحية والمستشفيات والسجون، وما في حكمها .

هذه كانت شروط الضمان الاجتماعي الجديد في المملكة العربية السعودية .

التسجيل الضمان الاجتماعي المطور

الإنتقال مباشرة إلى رابط منصة الضمان الاجتماعي المطور على شبكة الإنترنت من هنا sbis.hrsd.gov.sa .

انقر على إيقونة الخدمات الإلكترونية .

اضغط على إنشاء حساب جديد أو من خلال تسجيل الدخول إلى البوابة الإلكترونية للضمان الاجتماعي .

بعد ذلك إختر خانة الخدمات الإلكترونية ومن ثم النقر على حماية المعاشات .

بعد إكمال الاجراءات السابقة قم بالنقر على رمز تسجيل الدخول للخدمة .

قم بتحديد مكتب الضمان مع تحديد الفئة .

إضافة كافة المعلومات والبيانات المطلوبة بشكل صحيح ودقيق .

قراءة الشروط والاحكام المذكورة امامك في الموقع والموافقة عليها .

انقر على زر إرسال .

وأخيراً بعد إتمام هذه الخطوات السابقة سوف تتمكن من التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور بنجاح عن طريق النت ، كما يمكنك الاستفادة من معاش الضمان الاجتماعي المطور مع إمكانية تسجيل دخول الضمان الاجتماعي المطور .

شروط استحقاق الضمان الاجتماعي الجديد

يستفيد من معاش الضمان الاجتماعي المطور كل مستحق سعودي او مقيم اقامة دائمه في المملكة بإستثناء :

زوجة السعودي ومطلقته وارملته ممن لهم أبناء سعوديين ، بشرط ان تقيم المراءة وابناؤها إقامه دائمع في المملكة مع توفر إقامة سارية المفعول .

ابناء الأرملة المطلقة السعودية من زوج غير سعودي ، ويشترط ان تكون اقامتهم إقامة سارية المفعول واثبات زواج المراءة بمستند رسمي .

الاشخاص ذوي الإعاقة والأيتام والأرامل ذوات الأيتام ، بشرط ان تكون بطاقة التنقل سارية المفعول .

تلك كانت الشروط استحقاق راتب الضمان الاجتماعي المطور التي اعلنتها وزارة الموارد البشرية عبر حسابها على تويتر .

احتساب راتب الضمان الإجتماعي المطور

يتم احتساب الية معاش الضمان الاجتماعي المطور وذلك حسب الاليات التي حددتها وزارة الموارد البشرية كالاتي :

يحدد المعاش عن طريق جمع قيمة الدخل الشهري لجميع افراد الاسرة .

خصم 50% من قيمة الدخل الشهري واضافة ذلك الدخل الى مجموع الدخل غير المكتسب ( تستثنى برامج المساندة والأشخاص ذوي الإعاقة ) .

يقارن مجموع الدخل المحتسب بالحد الأدنى للراتب وفقا للاستحقاق الشهري المعتمد لعدد افراد الأسرة ( وهو 1100 ريال لعائل الأسرة و 550 ريال لكل فرد في الاسرة ) .

عقوبات الضمان الاجتماعي المطور

يعاقب بغرامة لاتزيد عن خمسة الل ريال او با السجن مدة لاتزيد عن 3 أشهر او بهما معا ، كل عائل صرف له معاش ولم ينفقه على تابعيه من أفراد الأسرة ، ثم تتولى الوزارة استقبال البلاغات وإحالتهما الى جهة الضبط المختصة .

يعاقب بغرامة لاتزيد عن 10 الف ريال او بالسجن مدة لاتزيد عن سنة او بهما معا ، كل من حصل على مال من الضمان الاجتماعي بغير وجه حق .

اذا شكلت الافعال المنصوص عليها في الفقرتين 1,2 مخالفة او جريمه اخرى يعاقب عليها نظام اخر ، فتطبق العقوبة الأشد .