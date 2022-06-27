تراند اليوم : بث مباشر الاهلي .. الأهلي الآن بث مباشر HD بث مباشر مباراة الأهلي الآن مشاهدة مباراة الاهلي اليوم بث مباشر الآن

الأهلي الآن بث مباشر بث مباشر مباراة الأهلي الآن مشاهدة مباراة الأهلي اليوم بث مباشر الآن بث مباشر الاهلي وتنقل منافسات بطولة السوبر الإفريقي في النسخة الحالية، من خلال قنوات بي إن سبورتس، إذ الشبكة الرياضية القطرية، لديها حقوق بث بطولات الاتحاد الإفريقي بشكل حصري في الشرق الأوسط.

وتم الإعلان من جانب إدارة قنوات بي إن سبورت، عن أن القناة الناقلة لمباراة الأهلي والرجاء هي beIN sports 1.

كيف تأهل الأهلي والرجاء إلى مباراة السوبر الإفريقي؟

ويلعب المارد الأحمر هذا العام وللمرة الثانية على التوالي مباراة السوبر الإفريقي، نظراً لكونه بطل بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد أحرز اللقب العاشر على حساب فريق كايزر تشيفز.

ويبحث الأهلي عن تحقيق اللقب هذا الموسم، للحفاظ على البطولة في الجزيرة، نظراً لكونه حامل لقب النسخة الماضية.

على الجانب الآخر يشارك الفريق المغربي “الرجاء” في المباراة بصفته حامل لقب كأس الكونفدرالية الإفريقية في نسختها الماضية.