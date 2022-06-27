الارشيف / منوعات

تراند اليوم : بث مباشر الدوري مع وليد .. اكشن يادوري مباشر مشاهدة أكشن مع وليد مباشر HD اكشن مع وليد تويتر بث مباشر اكشن مع وليد

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

اكشن يادوري مباشر اكشن يادوري بث مباشر الدوري مع وليد الدوري مع وليد على اي قناة ، يقدم الإعلامي وليد الفراج، برنامج “الدوري مع وليد” على قناة SBC يوميًا في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، ويمتاز البرنامج باستضافة العديد من المشاهير والشخصيات البارزة.

وانطلقت أولى حلقات البرنامج في الـ22 من شهر أغسطس الحالي، على أن تتم إعادة البرنامج يوميًا عند الساعة الـ2 فجرًا والساعة الـ3 عصرًا.

 تردد قناة sbc على النايل سات والعرب سات.

ويذاع البرنامج عبر الترددات التالية على قمر النايل سات والعرب سات:

اسم القناة

القمر

التردد

الاستقطاب

الترميز

تصويب الخطأ

قناة sbc

النايل سات

12284

أفقي

27500

5/6

قناة sbc

العرب سات

11230

أفقي

27500

5/6

 

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

قد تقرأ أيضا