تراند اليوم : نتائج الثانوية العامة اليمن بحث بالاسم 2021 ,, رابط نتائج ثالث ثانوي 2021

تعرف على نتائج الثانوية العامة اليمن بحث بالاسم 2021 " رابط نتائج ثالث ثانوي 2021 " ونتيجتك فورا في امتحانات الثانوية العامة علمي وادبي في اليمن من خلال موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية والتي ظهرت اليوم الاثنين.

فقد أصدرت قبل قليل وزارة التربية والتعليم اليمنية نتائج الثانوية العامة في اليمن للعام 2021 ، وكشفت الوزارة عن اسماء اوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية للعام الدراسي2021 م.



وقالت الوزارة إن المركز الأول علمي حققته الطالبة أسماء مصطفى العيدروس من مديرية المنصورة ثانوية عدن النموذجية.



وأضافت أن المركز الأول أدبي حققته الطالبة فاطمة عمر باحمادي من حضرموت الساحل غيل باوزير ثانوية البنات.

روابط فحص نتائج الثانوية العامة 2021 اليمن :-

فقد أكدت وزارة التربية والتعليم اليمينة أنها ستعلن اليوم نتائج الصف التاسع الاساسي في اليمن للعام 2018 والثانوية العامة للعام 2021 ، عبر موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية لجميع الطلاب والطالبات.

وأضاف في تصريح صحفي بأن باستطاعة الطلاب معرفة نتائج الثانوية العامة للعام الدراسي2021 / 2022 عبر موقع النتائج res-ye.net التابع لوزارة التربية والتعليم وذلك عبر ادخال رقم الجلوس.

يذكر أن طلاب الثانوية العامة اليمنية بقسميها العلمي والأدبي انتهوا من اداء امتحانات الترم الثاني، والبالغ عددهم عدد 272 ألف و 819 طالب وطالبة .