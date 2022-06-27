تراند اليوم : تنسيق الشهادات المعادلة 2021

يمكن للطلاب المصريين الحاصلين على تنسيق الشهادات المعادلة 2021 للشعب العلمية والأدبية من الدول العربية والأجنبية من المتقدمين للالتحاق بالجامعات المصرية الاستعلام عن نتيجة التنسيق من خلال الموقع الذي خصصته وزارة التعليم العالي لهم ( من هنا) حيث يتم فحص طلبات الالتحاق وتوزيع الطلاب على الكليات وفقا لرغباتهم المكتوبة في استمارات التنسيق.

وشدد الدكتور خالد عبد الغفار على ضرورة إزالة كافة العقبات أمام هؤلاء الطلاب لإلحاقهم بالكليات والمعاهد بالجامعات المصرية للعام الدراسي المقبل (2021-2022) عقب اجتيازهم للمعادلات اللازمة، وذلك حرصًا على مستقبل الطلاب في ظل انتشار جائحة كورونا التي أثرت في جميع المصريين المقيمين بالخارج.

موعد إعلان نتيجة تنسيق الثانوية من الخارج 2021

أكدت مصادر بوزارة التعليم العالي أنه من المتوقع أن يتم الإعلان عن نتيجة تنسيق الطلاب الحاصلين على الثانوية من الخارج الراغبين في الإلتحاق بالكليات والمعاهد المصرية خلال نهاية شهر سبتمبر الجاري عقب انتهاء اللجنة المكلفة من قبل الوزارة بفحص أوراق المقدمة لمكتب التنسيق وذلك عقب اجتيازهم اختبارات المعادلات اللازمة للالتحاق والتي تمت وسط إجراءات احترازية لتفادي عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي تسبب في وفاة ملايين البشر خلال الأشهر القليلة الماضية بمختلف دول العالم حيث يهاجم الفيروس الخلايا المناعية ويصيب كافة أجهزة الجسم بالخلل في الوظائف مما يتسبب في الوفاة الفورية.

موعد بدء العام الدراسي الجديد 2021-2022

يمكن باستخدام رابط نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة الاستعلام عن اسم الكلية المرشح لها الطالب الحاصل على الثانوية العامة من أحد الدول العربية أو الأجنبية وذلك قبل بدء العام الدراسي الجديد في 9 أكتوبر المقبل لانتظام الطلاب في الدراسة بجميع الكليات المرشحين بالدراسة بها خلال العام المقبل.