تراند اليوم : حب منطق انتقام الحلقة 11 .. مسلسل حب منطق انتقام الحلقة 11 مدبلج ask mantik intikam 11

مسلسل حب منطق انتقام الحلقة 11 مدبلج تتزوج أسراء من أوزان لتغيير مستوى معيشتها بعد أن تعبت من مصاعب الحياة لكن سرعان ما تقرر إنهاء هذا الزواج حين يواجه أوزان صعوبات مادية. بعد الطلاق، يفتتح أوزان شركة برمجيات ويصبح ثرياً. تشق أسراء طريقها لتبدأ بالعمل في هذه الشركة.

تدور أحداث وقصة المسلسل التركي Aşk Mantik Entikam حول فتاة تعاني مما تعرضت له أمها في زواجها من خيبات أمل وفقر لذا تقرر الزواج من فتى فقير يحبها من الحي الذي تقطن به، ومع مرور الأيام يترك الشاب عمله ليتفرغ لمشروعه التكنولوجي وتبدأ الفتاة بالعمل من أجل مصروفات منزلها ولكنها لن تصبر وستقرر الانفصال عنه، وبعد مرور سنوات طويلة على الطلاق سيلتقيان الزوجين المنفصلين عمرة أخرى ولكن بعد أن أصبح الشاب غني ومدير في أكبر شركات التكنولوجيا، ستبدأ الفتاة بعمل الكثير من الأمور من أجل أن تلمع في عين الشاب مرة أخرى حتى يتذكر حبه لها ويطلب منها الزواج مرة ثانية، إلا أن الشاب يقرر النتقام منها لما فعلته به سابقًا وعدم وقوفها بجانبه، وتبدأ الأحداث من هنا تدور بعد حيلتها الماكرة الاي مكنتها من العمل في نفس الشركة التي يديرها أوزان وهو بطل المسلسل، ستبدأ توقعه الفتاة في كثير من الأزمات إلا أنه لكل فعل رد فعل، يذكر أن هذا المسلسل قد تم اقتباسه من أحد المسلسلات الكورية إلا أنه استطاع النجاح بشكل قوي في تركيا نظرًا لاختلاف أحداثه عن باقي المسلسلات الصيفية التي اعتاد عليها الجماهير.

طاقم العمل مسلسل حب منطق انتقام شارك عدد كبير من الفنانين والفنانات والوجوه الشابة في دولة تركيا في هذا المسلسل الصيفي الجديد الذي حقق نجاحًا ضخمًا في تركيا وفي الوطن العربي كله ومن بين هؤلاء الأبطال: الفنانة بورجو أوزبيرك والتي تجسد شخصية البطلة اسراء. الفنان إيلها شان والذي يجسد شخصية البطل في دور أوزان. بوراك يورك والذي يلعب دور البطل المساعد في شخصية شينار. مليسا دونغيل وهي تلعب دور البطلة المساعدة في دور شاغلا.

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