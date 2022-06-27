تراند اليوم : تفسير حلم الزواج للعزباء

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تفسير حلم الزواج للعزباء ، يفسر النابولسي حلم الزواج في المنام على انه يدل على العناية من اللّه سبحانه وتعالى وربما يدل الزواج ايضا على الاسر والدين والغم والهم، والدخول في الضمان او السعي في تولية المناصب الجليلة، فان تزوج امراة معروفة سعى فيما يستطيع القيام به وإن تزوج امرأة مجهولة أو لم ير في المنام امرأة دل ذلك على قرب الأجل والرحلة من دار إلى دار وإن كان صالحاً للإمارة تأمر أو الولاية تولى أو نال منصباً يليق به وإن كان الزواج في المنام بمجرد شهوة كان عقداً مع اللّه صالحاً وإن كان بزفاف على جاري العادة فهو منصب أو صيت حسن يرتفع له والزواج يعبر بالحرفة فمن رأى أنه تزوج امرأة وماتت فإنه يعمل في حرفة لا ينال منها إلا العمل والعناء والهم ومن تزوج في المنام بأربعة نسوة فإنه ينال زيادة.
تفسير حلم الزواج للعزباء
يفسر ابن سرين العلامة في تفسير الاحلام، ان من راى انه تزوج بامراة فانه يسعى في حرفة ينال منها اثما واجتراء على المعاصي، وهناك تفسيرات كثير لبعض من الاحلام التي فسرها جلة من علماء مفسرين الاحلام ومنها:
- ومن رأى أنه تزوج بنت سلطان: بالمعازف والقيان فإنه يشرب بنت نفاق وهي الخمر أو ما يفعل فعله.
- ومن رأى إنساناً تزوج بامرأة ونقلها إليه: فإنه ينال مالاً من زوج المرأة فإن تزوجها وانتقل إليها فإن زوجها الأول الحقيقي ينال من الذي تزوجها في المنام مالاً وخيراً.
- ومن رأى زوجته تزوجت برجل حمامي: يعرض لها الحمى الملازمة لها ومن تزوج بزوجة السلطان نال ملكاً إن كان لذلك أهلاً وإلا تولى ولاية ومن تزوج بامرأة ميتة ظفر بأمر ميت قد أيس منه وإذا تزوجت المرأة المريضة ولم تعاين الزوج ولا عرفته ولا تسمى لها فإنها تموت وكذلك الرجل المريض إذا تزوج في منامه ولا عاين المرأة ولا سميت له فإنه يموت ومن زوج أمه بإنسان باع عقاره وإذا رأت الحبلى أنها تزوجت فإنها تضع جارية وإذا جليت كالعروس فإنها تضع غلاماً وإذا رأت المرأة التي لها ابن أنها تزوجت فإنها تزوج ابنها وإن تزوجت المرأة العزباء والمزوجة في المنام نالت خيراً وإذا تزوجت المرأة برجل ميت تشتت شملها وافتقرت كما لو دخل بها الميت في دار الميت وهي معروفة للميت فإن كانت مجهولة فإنها تموت.
- ومن رأى أنه تزوج بامرأة ودخل بها: فإنه يظفر بأمر ميت بحياله وهو في الأمور بقدر جمال تلك المرأة فإن لم يكن دخل بها فإن ظفره بذلك الأمر يكون دون ما لو دخل بها.
- ومن رأى أنه تزوج امرأة وله زوجة أو زوجات: أصاب خيراً وسلطاناً لقدر جمال المرأة وهيئتها إذا عاينها أو عرفها فإن هو لم يعرفها ولا سميت له وكانت تجهز له فإن ذلك دليل على موته أو موت إنسان على يديه.
- ومن رأى أنه تزوج ابنة شيخ مجهول له: فإنه يصيب خيراً كثيراً وإن رأت امرأة أنها تزوجت شيخاً مجهولاً فإنها تصيب خيراً كثيراً وإن كانت مريضة أفاقت من مرضها.
- ومن رأى أنه تزوج امرأة ميتة: من ذوات محارمه فإنه يصل رحمها وإن كانت حية قطع رحمها.
- ومن رأى أنه تزوج ذات محرم: فإنه يسود أهل بيته والزوجة في المنام شريك أو عدو أو سلطان جائر أو خصم ألد أو ملك أو مركب أو مركوب وكل ما دلت الأرض عليه من راحة أو تعب أو خير أو شر فانسب للزوجة مثله لدلالته عليها.