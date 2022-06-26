تراند اليوم : الاهلي مباشر .. ماتش الاهلي مباشر اليوم بث مباشر ماتش الاهلي وبيراميدز بث مباشر ماتش الأهلي اليوم مباشر الآن

بث مباشر الاهلي ضد بيراميدز في الدور ربع النهائي من مسابقة كأس مصر موسم 2021/2020، والتي سيحتضنها ستاد القاهرة الدولي، وما هي القنوات الناقلة للمباراة.

ويحين موعد مباراة الاهلي ضد بيراميدز في إطار منافسات ربع نهائي كأس مصر اليوم الأحد الموافق 26 يونيو 2022، في تمام الساعة:

التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة والخرطوم وطرابلس.

العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والقدس الشريف.

الحادية عشر والنصف مساءً بتوقيت أبو ظبي ومسقط..

الثامنة والنصف بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

تشكيلة الاهلي اليوم ضد بيراميدز في ربع نهائي كأس مصر

وحسب الخيارات المتاحة للمدرب "سامي قمصان" في مواجهة اليوم ضد بيراميدز، فمن المرجح أن يدخل المباراة بالتشكيل التالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

في خط الدفاع: على معلول ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد هاني.

في خط الوسط: أليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي «أفشة».

في خط الهجوم: طاهر محمد طاهر ومحمد شريف وصلاح محسن.