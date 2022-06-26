تراند اليوم : الهيبة جبل الحلقة ٩ HD مسلسل الهيبة الجزء الخامس الحلقة التاسعة HD الهيبة جبل الحلقة 9 HD الهيبة الحلقة ٩ HD

يستفسر جبل في أحداث الهيبة جبل الحلقة 9 الموسم الخامس من مسئولة الأمم المتحدة سارة عن تفاصيل عملها بالهيبة وتجيبه بأنها تجمع معلومات واحصائيات عن احتياجات الناس ومتطلباتهم تمهيداً لتقديمها إليهم. جبل يواصل استضافته للمهندس وديع فيما يعود علي للمكان ويأخذ الشاي من يد أمه ويقدمه لشاهين وينظر إليه نظرة قوية، لكن جبل يتدارك الأمر ويعرف علي على الجميع، ويطلب منه الجلوس.

جبل يؤمن جميع احتياجات سارة في مكان اقامتها ويأمر بالرجال بالاعتناء بها وتقديم كافة الخدمات لها وتسهيل مهامها.

سارة تتذكر في أحداث الحلقة التاسعة كيف كذبت على جبل بأنها تعرضت للسرقة وهي بالطريق للهيبة ويبدو أنها مؤامرة من أعداءه، وهي جاسوسة للرجال الذين يقفون خلف مقتل أخيه صخر.

وتهدف سارة للمعرفة من جبل آلية تهريب الأثار من الهيبة وكيف يتم تحريكها ونقلها.

ويعرض مسلسل الهيبة الموسم الخامس من يوم الأحد للخميس على عدة قنوات فضائية ومنصات شاهد VIP ومن هذه القنوات ام بي سي وام تي في وغيرها.

توقيت عرض المسلسل على قناة mbc1 من السبت إلى الخميس في الساعة17:00 الخامسة عصرا بتوقيت القاهرة و تتم الإعادة مرتين في اليوم في الساعة 04:00 الرابعة صباحا و الساعة 01:00 الواحدة ظهرا.

نجوم مسلسل الهيبة تيم حسن، عبد المنعم عمايري، إيميه صياح، منى واصف، عبدو شاهين، سعيد سرحان، روزينا لاذقاني، محمد عقل، هند خضرا، ناظم عيسى