تراند اليوم : نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2021 موقع ناجح

نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2021 موقع ناجح في العراق الدور الأول 2022 في جميع المحافظات العراقية وعبر المواقع الالكترونية المختصة والمرتبطة بالوزارة في العراق وفي وقت سابق تم اعلان نتائج اعتراضات والتي تحمل فروق شاسعة بين القديمة والجديدة وهو الامر الذي يدل علي وجود خطأ غير مسبوق في عمليات التصحيح وجمع العلامات وهو الذي جعل الوسط العراقي يتسائل حول مصير النتائج وعملية التصحيح والخطا هنا انه بدل علامة ال 90 تم وضع رقم 9 فقط و 8 بدل علامة 80 التي اوضح الشارع العراقي بانها كارثة غير مسبوقة والتي ادت الي اعتراض الكثير من الطلبة العراقيين في محافظات العراق المختلفة والتي سنعرض لكم هنا نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2021 عبر موقع ناجح التي قام بها الطلاب .

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في ظل تصحيح اختبارات طلاب الصف السادس في العراق لعام 2022 ميلادي في المستوى الأول، تم اكتشاف بعض الأخطاء في التصحيح ووضع الدرجات، فواجهة وزارة التعليم في العراق اعتراضات كبيرة واستهجان من الطلاب وذويهم، حيث أعط\ت تلك الدرجات الخاطئة بعض الطلاب الغير أذكياء فرصة لتخطي بعض الامتحانات بنجاح، والتي لم تميز بين الطالب المجتهد والراسب، لذلك طالبوا الطلاب بتصحيح تلك الأخطاء في النتائج وعدم تضيع تعبهم واجرهم من خلال تلك الأخطاء التي لا ذنب لهم بها.

فقد أكدت وزارة التربية والتعليم ان نتائج اعتراضات الثالث المتوسط ستنشر رسميا خلال ساعات لجميع الطلاب والطالبات في كافة المحافظات العراقية، حيث بامكانهم التعرف فورا على نتيجة الاعتراضات في الثالث المتوسط للعام 2021 حسب الاسم .

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